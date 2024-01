Carril único de buses: multas de hasta G. 2.000.000, desde el lunes 22

El Ministerio de Obras Públicas anunció que el próximo lunes empezarán a multar a quienes no respeten el carril único de buses en la ex ruta Transchaco. Los transportistas que no circulen por la vía exclusiva deberán pagar más de G. 2.000.000 y los conductores de vehículos particulares que la invadan, hasta G. 1.000.000.