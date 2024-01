Estacionamiento Tarifado: Parxin no devuelve dinero a usuarios ni responde

El intendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) suspendió la ejecución del estacionamiento tarifado, el 10 de enero pasado, acorralado por las críticas del deficiente sistema. Según su propia resolución, la suspensión será “hasta tanto la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Municipalidad informe sobre las denuncias ciudadanas, de público conocimiento, respecto a las deficiencias de la aplicación móvil multiplataformas del sistema integrado, y su usabilidad”.

El mismo día, la empresa Parxin, concesionaria del fallido estacionamiento tarifado, que cobró por el servicio desde el 2 de enero, emitió un comunicado en el que señala que acataría la resolución de la Intendencia y aseguró que devolverá el dinero a quienes compraron paquetes mensuales, en caso de que lo requieran.

“Podrán ser configurados a 30 días a partir del reinicio de los servicios, o en su defecto podrán ser reintegrados a partir de la próxima semana”, escribieron. En ese sentido Parxin aclaró que no se había definido el mecanismo para la devolución, pero que lo harían en una reunión del equipo directivo de la empresa.

No obstante, ha pasado más de una semana y hasta ahora Parxin no ha informado sobre cómo devolverá el dinero ni tampoco si ha avanzado en el arreglo de las diferentes fallas del sistema que fueron denunciadas. ABC Color solicitó la información, pero no fue proveída.

Estacionamiento tarifado tiene varios cuestionamientos

El sistema, implementado por la municipalidad a través de la concesionaria, Parxin, tiene muchos cuestionamientos, empezando por el alto costo y la falta de otras opciones para la población, ante el pésimo servicio de transporte público. La app móvil tuvo fallas, no se emitieron facturas, además de quela pintura y los carteles no estuvieron a tiempo.

Entre otras cuestiones que resultaron ser improvisadas, se encuentra la falta de información sobre cuáles serían los puntos físicos de pago. Asimismo, tanto los frentistas y las personas con discapacidad, no supieron qué debían hacer para tener la anunciada exoneración hasta la fecha en que el sistema ya estaba implementado.

Por otra parte, la comuna había “vendido” la idea de que se terminaría con la problemática de los cuidacoches, pero finalmente, estos siguieron operando en las calles.

Si bien ante la presión ciudadana “Nenecho” suspendió el sistema, actores políticos y la ciudadanía insisten en que hay causales de rescisión del contrato. Por otra parte tanto la Sedeco como la Contraloría General de la República (CGR) realizan investigaciones en torno al sistema, tras las críticas de la ciudadanía y diferentes actores políticos.