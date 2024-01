Municipalidad debe exigir que Parxin le devuelva su plata a la gente, dice concejal

Con la suspensión sine die del estacionamiento tarifado en Asunción, la Municipalidad debe exigir a la empresa Parxin la devolución a la ciudadanía de su dinero, en particular a quienes adquirieron paquetes anticipados de manera mensual o anual, señaló el concejal Álvaro Grau.

Grau, quien había anunciado ayer que pediría esta suspensión, lamentó que se deba llegar a esta situación para que desde la intendencia haya un cambio de postura. “En estos días, lo que se ha visto es una actitud de la intendencia y de sus directores de defender a esta empresa y de tratar de justificar todos estos errores que han venido teniendo en la implementación de este sistema”, dijo.

Para el concejal es evidente que la empresa no se preparó para la implementación del sistema. Señaló que aún no está seguro de si ya se puede hablar de causales para la rescisión del contrato, pero sí de que hay que hacer análisis sobre la capacidad de esta empresa para llevar adelante el estacionamiento tarifado.

Estacionamiento tarifado: Parxin debe devolver el dinero a la gente

Grau fue tajante con respecto a los ciudadanos que ya pagaron los paquetes anticipados. “Se les tiene que devolver el dinero”, dijo, asegurando que la Municipalidad tiene las herramientas para obligar a la empresa a devolver el dinero a estas personas. Grau señaló que pedirán informes a la empresa con respecto a estas situaciones.

En ese sentido, el concejal señaló que la empresa le mintió a la gente anunciando desde diciembre la posibilidad de adquirir estos planes; sin embargo, según pudo verificar, recién ayer estuvieron disponibles.

Fallas demuestran falta de experiencia de Parxin

El concejal se refirió además a la supuesta experiencia que Parxin decía tener en otras ciudades de la región. “No es luego que dudo que ellos tengan experiencia, yo no creo que ellos tienen experiencia. Si vos tenés mínimamente alguna experiencia, estos errores tan básicos no vas a cometer”, criticó.

“Acá a todas luces lo que demuestran es que experiencia no tienen”, sentenció.

Con respecto a la titularidad de los propietarios de la empresa Parxin, aseguró que ya el año pasado consultó a la intendencia y a la empresa Parxin, las cuales aseguraron que no hubo venta de los paquetes accionarios, al menos no de manera legal. “Si ellos hicieron una venta de forma clandestina, nosotros no tenemos cómo probar eso”, señaló.

Grau señaló que con los ingresos que tuvo la empresa mediante la implementación del sistema se podría rastrear a dónde va a parar ese dinero.

Con respecto a los cuidacoches contratados por la empresa, deberá ser esta la que se haga cargo. Aseguró que la sesión extraordinaria de este miércoles no está desconvocada.