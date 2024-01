Año lectivo 2024: MEC apunta a reforzar lectura, escritura y pensamiento lógico

La funcionaria encargada del área de Educación Básica del MEC, María Gloria Pereira, brindó un panorama general sobre cómo se encuentra la educación en diversas áreas de cara a un nuevo año lectivo que está por comenzar.

Sobre el punto reconoció que hay escuelas que necesitan reparaciones, pero resaltó que cambiará la estrategia de trabajo, pues ya no se centrarán solo en los arreglos superficiales de puertas, ventanas y techos, sino que se centrarán en los problemas estructurales profundos que son los que no suelen arreglarse. Por ese motivo, dijo, las averías vuelven luego de cierto tiempo.

El proyecto actual pretende subsanar los problemas a largo plazo.

“Las expectativas son altas, pero nos tomaremos un tiempo para reparar, ya que queremos hacerlo bien”, expresó la viceministra.

Docentes “no se han apropiado” de tecnologías

Al ser consultada con respecto a los planes del MEC para revertir el daño que nos dejó la pandemia en el aprendizaje de los niños, que en muchos casos no comprenden lo que leen y no superan las pruebas de matemáticas, la viceministra explicó que los docentes no se han apropiado de forma eficaz de la tecnología, y a raíz de eso se presentaron varios inconvenientes.

Por tanto, comentó que hoy plantean una propuesta educativa centrada en tres líneas de intervención: lectura, escritura y oralidad, además del pensamiento lógico matemático y el pensamiento científico.

La funcionaria resaltó la importancia de sentar las bases para comprender lo que leemos, al mismo tiempo y para todos los niveles.

Se formará a maestros en las escuelas

Comentó que este año propondrán una innovación en el proceso, acercándose a las escuelas y no llevando a los maestros a formarse, ya que de ese modo no se han visto resultados.

Una práctica importante que pretenden implementar a partir de este año es iniciar las clases diariamente con 10 minutos de lectura y cerrarlas con una redacción creativa

De esa manera buscan “instalar el hábito de escritura creativa que permita independencia de vocabulario y expresión al estudiante”.

Comentó que el MEC entregó a las escuelas una herramienta denominada C3, que funciona sin internet y tiene en su memoria grandes cantidades de materiales de lectura. Sin embargo, han visitado escuelas y encontraron que estos aparatos eran usados “como mesitas”, en algunos casos.

Escuelas no usan herramienta proporcionada

“Tenemos monitoreo de cuántas instituciones activan su C3 y es casi nulo. Hay cantidad de libros que podemos utilizar, pero nos falta esa apropiación de la tecnología”, remarcó María Gloria Pereira.

Por otro lado, indicó que los niños y jóvenes “manejan muy bien la tecnología, pero los maestros tienen otro tipo de intervención con la tecnología. Necesitamos más uso pedagógico”.

Por todo esto, el plan del MEC para este 2024 no es invertir en tecnología, sino apropiarse de la ya existente.

Con respecto a próximos cambios en el diseño curricular, explicó que se trata de un proceso muy largo, y a su criterio el currículum actual todavía no se aplicó en forma.

Programa Ñe’êry es una de las estrategias

“En su momento tuvimos uno de los currículum más innovadores, pero no hay avances por inconvenientes en la implementación. Ahora lo que vamos a hacer es que efectivamente se concrete esa implementación”, detalló la funcionaria.

En este sentido, se refirió al programa Ñe’êry, que se implementará para reforzar la formación basada en la tecnología.

Otro de los objetivos, mencionó, es crear condiciones para que chicos puedan estudiar carreras. “La universidad es cara, hay una necesidad de intervención de educación superior para dialogar con las universidades . También hay un interés de potenciar que el Estado provea becas para que los jóvenes se formen”, adelantó.

Se planea un Consejo de Alimentación Escolar

Con relación a la alimentación escolar, recordó que la intervención del MEC es exclusivamente sobre capital, y los demás departamentos son manejados por gobernaciones y municipios.

“Es intención del Gobierno aumentar el monto, y se está creando un Consejo de Alimentación Escolar que se ocupe de todos los aspectos”, anunció Pereira.

En el mismo sentido, destacó que la semana que viene se lanzará un proyecto de ley denominado “Hambre cero”, desde el Poder Ejecutivo.

También habló sobre la conectividad a internet que no llega a todo el país. “Hay zonas donde los profesores suben a árboles para que les llegue la señal; hay otras donde tenemos conexión, pero no se han apropiado de la tecnología los docentes”, remarcó.