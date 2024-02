ANDE alerta sobre casas en franja de dominio bajo torres: “Corren peligro de vida”

Ayer, la línea de 220.000 voltios que va desde Coronel Oviedo hasta Guarambaré se soltó en dos puntos distintos, según detalló Miguel Báez, gerente técnico de la ANDE. Contó que el cable cayó sobre arbustos y se generaron dos incendios importantes.

A raíz de dicha situación, tuvieron que cortar el 70% de la carga en esas líneas, afectando a muchas ciudades, en unos puntos con sobrecarga de energía y en otras zonas con tensión baja. El gerente confirmó que el sistema de protección que corta la energía de manera automática tardó en activarse y están investigando las causas.

Parte del incendio quedó registrado en un video difundido en las redes sociales, en el cual se observa cómo se incendiaban los cables y los arbustos.

Problemas de ocupación en franja de la ANDE

El gerente confirmó que uno de los principales problemas con los que luchan a diario es la ocupación bajo la línea, cerca de las grandes torres. “Tenemos 25 metros de un lado y 25 del otro, esa esa la franja de dominio de la ANDE”, detalló.

En ese sentido, aseguró que con el equipo de asesoría legal constantemente acuden a intimar a los ocupantes ilegales, pero al poco tiempo estos vuelven a invadir el terreno. “Tenemos muchísimos problemas en ese sentido, en casi todo el país, es una lucha constante”, lamentó.

El representante de la ANDE explicó que se indemnizó a los propietarios de esos terrenos, por lo cual la entidad tiene el derecho de uso y la responsabilidad de mantener limpia la franja para poder acceder con rapidez ante cualquier emergencia. Los dueños pueden cultivar pero nunca construir ni plantar árboles en ese territorio.

Contó que, a pesar de ello, personas colocan portones y los llavean e incluso hasta construyen en zonas muy peligrosas, con conexiones ilegales de electricidad.

“Es re preocupante. Si (la línea) cae sobre el techo de la casa es un riesgo. No está permitido que alguien se instale bajo la franja de dominio (...) No entienden el peligro, construyen con chapas de zinc y no entienden el riesgo. Cuando hay tormenta, esas personas corren peligro de vida”, advirtió en contacto con ABC.

Video: un gran susto en Itá

Paralelamente, un vecino de la zona de Aveiro, ciudad de Itá —donde se registró uno de los incendios— contó que ayer escucharon una explosión y había mucha gente en la zona. “Ahí hay una canchita de vóley (...) Debajo de la torre no hay gente viviendo pero al costado sí; esos 25 metros alrededor de la torre no están liberados”, relató para ABC TV.

El poblador manifestó que se llevaron un gran susto. “Fue un desastre, los niños gritando, las señoras no sabían qué hacer porque el ruido era impresionante, no sé con qué compararlo”, detalló.

