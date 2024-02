IPS: planilla incautada en allanamiento, tendría 260 nombres de compradores de cargos

Nuevos allanamientos en el marco de la investigación por la venta de contratos, nombramientos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS), posibilitaron a la fecha la imputación de 12 personas, entre ellas varios funcionarios del seguro social. José González, director jurídico del ente, afirmó que en una planilla incautada durante un allanamiento reciente, se encontró registro de 260 personas que, en efecto, habrían ingresado a la previsional comprando el cargo.

Lea más: Esquema de cargos en IPS: logran efectuar 8 allanamientos

“En la planilla Excel que encontramos de uno de los funcionarios que están imputados, estaban supuestamente (anotadas) personas que ya ingresaron a la institución, que estaban pendientes y otras que todavía no ingresaron. No quiero mentir sobre cuántos ya ingresaron, pero la planilla era de 260 personas; ahora hay que ver cuántas efectivamente entraron”, dijo González a ABC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El abogado resaltó que los registros corresponden a la gestión de Vicente Bataglia, quien pese a las interminables críticas a su administración, fue presidente del IPS desde marzo del 2021 hasta agosto del 2023.

Lea también: Venta de cargos en IPS: cae escribana que es funcionaria de la previsional

“Esa computadora (con la planilla) incautó el Ministerio Público y tiene un proceso; ellos tienen que proceder a la extracción de los datos y ahí recién vamos a tener oficialmente ese documento. Creería que sí, ingresó gente pagando al IPS, de acuerdo a esa planilla, pero no podemos confirmar; tenemos que cuidar ciertos detalles de la investigación para no entorpecer y que después no se impugne lo obtenido”, refirió.

El director jurídico detalló además que alrededor de 40 personas ya se acercaron a denunciar hechos de estafa. “No hay nuevos nombramientos en esta gestión y no van a haber tampoco”, aseveró, tajante.

Fiscalía dice que no hay registros de “compradores” que ingresaron al IPS

Para el Ministerio Público, todavía no hay registros que puedan certificar el ingreso de “funcionarios” al IPS, a través de la compra de cargos. No obstante, la fiscala Sophia Galeano expresó ayer, en ABC Cardinal, que los investigadores siguen analizando la lista de “clientes” del esquema.

Lea más: IPS: hasta ahora no hay registro de que algún “comprador” de cargos haya ingresado

Galeano agregó que los pagos realizados y, de los que la Fiscalía tiene registros, comenzaron en julio de 2023 “con la promesa de que iban a entrar en agosto”, pero que la supuesta fecha de ingreso prometida a los compradores, se iba extendiendo cada mes. Puntualizó que a través de presión y amenazas, algunos lograron recuperar su dinero.