Caacupé: obispo lamenta la falta de confianza que se tiene hacia los sacerdotes

El obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, presidió la misa en el Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Durante su homilía, cuestionó la poca confianza que se tiene hoy en día en los sacerdotes. “Muchos piensan que no es necesario ir junto a un cura para contarle las penas. Y no solo eso, sino que también no tienen respeto hacia la cultura y se burlan”, dijo.