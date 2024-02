Vox está en quiebra técnica por millonarias deudas, revela presidente de Copaco

La operadora telefónica Vox, propiedad de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), se encuentra en quiebra técnica, según reveló este lunes el presidente de la estatal, Óscar Stark. Precisó que el balance negativo por deudas asciende a G. 100.000 millones.

Con relación a Copaco, manifestó que no se encuentra aún en la misma situación que Vox gracias a que cuenta aún con patrimonio positivo. No obstante, indicó que atraviesa por una grave crisis económica debido a las deudas, ya que hay funcionarios que aún no lograron percibir sus salarios de diciembre.

“Copaco técnicamente no está en quiebra ni en un proceso, pero si continúa así va a estar. Vox ya está técnicamente en quiebra. Tiene un patrimonio negativo de G. 100.000 millones. Si se liquidase hoy Vox, ya no habría formas ni siquiera de pagar todas las deudas que tiene”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Copaco registró pérdida de US$ 28 millones y destituyen a su titular a solo cuatro meses de gestión

Afirmó que hay personas que deberían ir presas por la crisis en la estatal y acotó que están trabajando para realizar una denuncia penal innominada. “La corrupción es muy grande en Copaco”, subrayó.

Crisis en Copaco

Según detalló, entre las irregularidades que detectaron se mencionan contratos “sin lógica” y que fueron ejecutadas pese a no tener solvencia para afrontarlas e, incluso, suscritas con empresas allegas a funcionarios. También comentó que desde hace dos años que hay retrasos en los pagos de salarios.

Entre Vox y Copaco, suman alrededor de 100 inmuebles embargados de la estatal como medida ante la falta de pagos a las empresas.

Lea más: Copaco desvincula a 243 funcionarios e investigan a posibles planilleros

Como solución para la crisis de Copaco, Stark planteó “achicar” las operaciones, centrándolos en brindar conectividad a instituciones públicas.