Ypacaraí: local de escuela Héroes de la Patria requiere refacción y mobiliario nuevo

La institución educativa albergará a 130 alumnos que iniciarán las clases el 23 de febrero en precarias condiciones, con salas de clases que tienen paredes rajadas, ventanas rotas, así como pupitres y sillas que están en un estado deplorable.

El director de la escuela, profesor Carlos Espínola, mencionó que cada año tratan de resolver los problemas a nivel interno, pero que este año están recurriendo a la Municipalidad de Ypacaraí y a entidades privadas para la provisión de sillas, ya que las pocas que tienen están en muy mal estado.

Indicó que hace 15 años la escuela no recibe sillas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y que no es porque no se haya solicitado, “sino porque todos los pedidos que se hacen se realizan por planificación y eso necesita de su tiempo”, dijo.

Explicó que para el pedido de muebles se requiere seguir todo un proceso que tarda bastante y que con esta necesidad urgente que tienen ya no se puede esperar. Por eso recurrieron a la municipalidad y a entidades privadas para agilizar la provisión, dijo.

La escuela tiene varias falencias, como paredes dañadas, sillas destruidas, pupitres con clavos salientes y la mesa que utilizan los profesores se desarma de tan vieja que está.

“Actualmente estamos con este déficit y es primordial que podamos empezar las clases con mobiliario renovado porque los alumnos merecen estudiar en un lugar digno”, expresó el director.

Añadió que en la medida que pudieron siempre trataron de salvaguardar la vida útil de cada mueble, pero algunos ya están totalmente inutilizables.

Kits ya llegaron, pero no alcanzan a todos

El profesor Carlos Espínola resaltó que pese a las precariedades que tienen están un poco más tranquilos porque ya recibieron los kits escolares. “Cada año nos envían a tiempo y desde el primer día entregamos los elementos a los alumnos”, señaló.

El pequeño inconveniente que tienen con los kits es que vienen basados en la cantidad de alumnos que se tenía el año pasado. Y ahora que aumentó el número de estudiantes inscriptos se tendrá que ver cómo repartirlos para que todos tengan la misma cantidad de útiles.

El director de la escuela Héroes de la Patria apeló a las autoridades, tanto municipales como departamentales, para que ayuden a concretar las mejoras que urgen en la institución educativa.

Tratamos de comunicarnos con el intendente de Ypacaraí, Fernando Negrete (PLRA), para consultar si existe respuesta a los requerimientos de la escuela, pero el jefe comunal no respondió nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.