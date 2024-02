Transchaco: conductores no respetan carril único para buses

El carril único para circulación de buses sobre la ruta PY03, ex Transchaco, no es respetado por conductores que apeligran la integridad de los usuarios del transporte público y peatones. En la mañana de este jueves no se observa la presencia de agentes de tránsito en la zona de Loma Pyta y Mariano Roque Alonso.

Según denuncias ciudadanas, existe nulo control de la utilización del mencionado carril.

La vía que debería ser exclusiva para buses es utilizada especialmente por motociclistas y camiones de gran porte que entorpecen el tránsito.

Además, las estaciones de servicios son utilizadas para adelantarse o girar a la derecha atravesando el lugar de manera imprudente.

“Es una vergüenza cómo no se respeta y los accidentes que se están dando en la zona”, indica una usuaria del transporte público.

En diciembre pasado, las autoridades anunciaron que se colocaría más cartelería con indicaciones respecto al carril único; sin embargo, aún se ve la falta de mejor señalización.

Multas de más de G. 2.000.000

A mediados de enero el Ministerio de Obras Públicas anunció que empezaría a multar a quienes no respeten el carril único de buses en la ex ruta Transchaco.

Los transportistas que no circulen por la vía exclusiva deberán pagar más de G. 2.000.000 y los conductores de vehículos particulares que la invadan, hasta G. 1.000.000.