Caacupé: alumnos empezaron las clases sin kits escolares

La directora de la escuela Inmaculado Corazón de María del barrio Yvoty de Caacupé, Emilce Núñez, indicó que este año lectivo unos 20 alumnos no recibieron los kits de útiles escolares. Explicó que esto ocurre porque el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) entrega los útiles basándose en la cantidad de alumnos matriculados el año pasado.

“Ahora tenemos más niños inscriptos y por eso no les alcanza, pero ya solicitamos los faltantes y esperamos que nos venga la próxima semana”, dijo la profesora Núñez.

Lamentó que los padres no comprendan que esto es algo que pasa cada año porque las familias no inscriben temprano a sus hijos. Aclaró que la escuela cuenta con 100 alumnos y este 2024 se sumaron más estudiantes, y eso causó el inconveniente. Resaltó que incluso en las reuniones de fin de año siempre se trata de informar a los padres de familia para que vayan a inscribir a sus hijos con anticipación para evitar estos problemas, pero algunos no lo hacen.

Comedor con pocos mobiliario

La directora de la escuela añadió que en el comedor que tienen no cuentan con mobiliario, pero con los padres y profesores tratarán de ingeniarse para conseguir sillas prestadas de las casas.

Indicó que el año pasado pudieron mandar arreglar algunas sillas, pero igualmente no se tiene lo suficiente. “En la parte de la cocina del comedor es lo que nos está faltando. Hay que cambiar porque los pocos muebles que tenemos están muy viejos, estamos necesitando con urgencia”, señaló.

