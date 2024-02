Hoy el MEC no cuenta con recursos, para atender necesidades, dijo ministro de Educación

CARAPEGUÁ. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), hoy no cuenta con recursos para atender las necesidades, manifestó el ministro Luis Ramírez. “Hace cinco meses que estamos ahí, con un presupuesto que no es nuestro, no es una excusa, pero si es una realidad, entonces tenemos que ver cómo podemos contar con los fondos”, agregó. Fue durante su visita en la escuela República de Nicaragua de este municipio.