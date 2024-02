Ñemby: inician clases con un pabellón clausurado por incendio

Un reducido grupo de alumnos inició hoy el primer día de clases en la Escuela San Francisco de Asís del barrio Cañadita dela ciudad de Ñemby, debido a que un pabellón de tres aulas se encuentra clausurado tras un incendio, y los alumnos no acudieron a la institución.

Los alumnos del preescolar, primero y segundo grado no acudieron a la casa de estudios porque no cuentan con sala, debido a que un incendio ocurrido en enero pasado obligó a la clausura de los tres grados y hasta la fecha el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no autoriza las reparaciones.

El siniestro afectó en gran medida la infraestructura edilicia y el parte eléctrica de todo el pabellón, por lo que los alumnos de los mencionados grados no pudieron acudir a la casa de estudios para el primer día de clases, según comentó la directora, Bonifacia Salinas.

Los estudiantes acudirán la próxima semana a la institución solo por una hora para tareas de integración y recreación que desarrollarán en el patio y bajo los árboles hasta que las autoridades del MEC y la municipalidad reparen las clases.

“Iniciamos el año escolar con sentimientos encontrados, por un lado, la alegría de volver y por otro con la tristeza de poder recibir a todos los alumnos por la falta de aulas, debido a que el sector afectado por el incendio aún no fue reparado”, expresó la directora.

MEC no autoriza las reparaciones

La directora comentó que la municipalidad cuenta con los recursos para las reparaciones, pero se necesita la aprobación de la cartera educativa para empezar los trabajos y hasta la fecha el MEC no dio el visto bueno para las refacciones y los niños quedan sin aula.

“Los funcionarios del MEC ordenaron la clausura del pabellón porque varios de los tirantes fueron afectados por el fuego, pero no existe riesgo de derrumbe, y se vio la posibilidad de hacer los trabajos por la vía de la excepción, pero fue rechazado por el MEC, porque solo para ciertos casos se puede utilizar este recurso, como daños por factor climatológico”, expresó la docente.

Por su lado la responsable de la dirección de infraestructura del MEC, arquitecta Nora Ramírez, reconoció el pedido de autorización para los trabajos y alegó que debe de hacer una adenda en la planilla de la microplanificación, porque en esta casa de estudios no estaba contemplada ninguna obra para este año.

“Desde el mec estamos trabajando con los procesos para emitir la autorización correspondiente, porque la escuela San Francisco no se encontraba contemplada con requerimientos en la planilla de la microplanificación de la oferta educativa de este año, y dado el caso del incendio ocurrido se debe de realizar una adenda”, expresó la profesional.

Dijo que las modificaciones deben de realizar las autoridades de la zona, como la directora, supervisión y la dirección departamental.

Más de cien alumnos se quedan sin almuerzo escolar

La directora comentó que la gobernación del departamento Central redujo al 50% las raciones del almuerzo escolar para este año, de los 252 platos que venían recibiendo solo 127 alumnos recibirán la comida principal y 125 se quedan sin nada.

“Las autoridades de la gobernación nos informaron que hubo un recorte del 50 % de la ración que recibe la institución, de los 252 platos que recibíamos desde este lunes solo vamos a tener para 127 chicos, y al resto que le decimos o a quienes vamos a dar esos platos, porque todos tienen derecho de comer”, expresó la directora.

Por su parte, el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), comentó que la cantidad que cada institución educativa recibe es acorde a la planilla de almuerzo escolar contemplada en la microplanificación y para la mencionada escuela solo figura 127 platos.

“La escuela San Francisco de Ñemby figura en el orden de prioridad, según planilla de microplanificación para este año es de 127 la cantidad establecida, y la gobernación no se encarga de asignar la cantidad arbitrariamente y la carga de datos es responsabilidad de los directores y supervisiones”, expresó Estigarribia.

La escuela San Francisco cuenta con 352 alumnos del preescolar al noveno grado, carecen de mobiliarios, ventiladores y los vidrios de las ventanas se encuentran rotos. Igualmente, el parque del preescolar se encuentra en lamentable estado.