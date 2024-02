Familiares de militar arrastrado por raudal piden imputación del comandante de Fuerzas Militares

Familiares del sargento militar Alexis Sosa Leiva llegaron en la tarde de hoy, lunes, en la fiscalía de Ñemby, para exigir la imputación del comandante de Fuerzas Militares, Gral. César Moreno, además pidieron justicia y mayor celeridad en la investigación y la búsqueda.

La familia Sosa Leiva exige justicia y pidió a la fiscala Gladys González –quien interina la causa debido a que los fiscales y el adjunto fueron recusados– que impute a los responsables de ordenar a los militares trasladarse hasta la casa del comandante bajo una torrencial lluvia.

“Queremos que se haga justicia, y el comandante es el responsable del accidente, porque ordenó el traslado de mi hijo y su camarada hasta su casa bajo una tormenta, exigimos que la fiscalía lo impute, al igual que el intendente de Lambaré, porque ellos son los principales responsables”, expresó el padre del desaparecido militar, Isabelino Sosa.

Por su lado la madre, Raquel Leiva, indicó que después del accidente, solo una vez se acercó el alto jefe militar y el intendente hasta la familia y hoy día, a cuatro meses de la tragedia, ni siquiera preguntan sobre la búsqueda del infortunado.

Exigen intensificar la búsqueda

La familia exige que se intensifique la búsqueda; asegura que existe un sitio en el cauce del arroyo Lambaré en donde se habría visto el cuerpo del militar y en donde no se realizan los trabajos de rescate de manera minuciosa, denunciaron los padres.

“Hasta ahora no encuentran a mi hijo, y no lo van a encontrar si es que no buscan en un pozo que existe en el arroyo, y se debe llevar máquinas pesadas para excavar y no lo quieren hacer, mi hijo no es un ningún animal para quedar enterrado y abandonado en el arroyo”, expresó el padre.

Dijo que están analizando la posibilidad de iniciar una querella adhesiva contra el intendente municipal de Lambaré, Rosa Agustín “Guido” González (ANR), quien fue imputado por la fiscalía, y este jueves debe comparecer para la imposición de medidas en el juzgado de Lambaré, el Ministerio Público pidió medidas alternativas a la prisión.

Búsqueda sigue, dice fiscala

La agente fiscal Gladys González aclaró que la búsqueda del militar continúa, y que los restos óseos encontrados no le corresponden, y que ya solicitó de nuevo la revisión del sector que los padres piden excavar de nuevo.

“Estamos en comunicación permanente con el personal militar y se nos informa permanentemente sobre los avances; es más, la semana pasada fueron encontrados restos óseos que fueron verificados y remitidos a la morgue judicial, pero los familiares descartaron que se trate del uniformado, pero se aguarda el informe de la inspección, y la búsqueda continúa”, expresó González.

Con relación al grado de responsabilidad del entonces comandante del Ejército, la agente fiscal indicó que sigue la investigación y que están colectando los elementos para ver si el alto jefe militar puede ser imputado en la causa.

Por su lado la abogada de la familia del militar, Fátima Ruiz Díaz, comentó que existen pocos avances en la investigación, y hasta la fecha no se puede corroborar quién dio la orden para que los militares salgan bajo la tormenta.

“Venimos a verificar el avance de la investigación sobre el percance ocurrido en noviembre, el militar sigue desaparecido y el Ministerio Público no cuenta aún con el pedido que hicimos sobre la última ubicación del desaparecido, porque hasta hoy la empresa Tigo no emitió el informe correspondiente”, expresó la profesional.

La misma aclaró que la familia exige la imputación del comandante y que se analiza la posibilidad de una querella contra el jefe comunal de la localidad de Lambaré.

Sosa desapareció el 2 de noviembre pasado tras ser arrastrado dentro de una camioneta en que se desplazaba junto a su camarada Domingo Ríos, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado días después de la tragedia, hacia la casa del entonces comandante del Ejército, ubicada en Lambaré.