IPS: en medio de “ritual religioso”, violentaron sala de terapia intensiva y extubaron a paciente en estado crítico

Hijos de Felipe Barreto, quien está internado en terapia intensiva del Instituto de Previsión Social (IPS), extubaron ayer por la mañana al hombre, en medio de un aparente “ritual religioso”. El paciente, que se encuentra en un delicado estado de salud tras sufrir un accidente de tránsito, había ingresado el pasado 18 de febrero a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central.

“Aparentemente son miembros de una secta, de un culto. Entraron en una especie de psicosis. Antes de ingresar a la terapia intensiva a armar un desastre, ellos quemaron sus pertenencias, sus ropas. Entraron alabando a Dios y cuando quitaron el tubo endotraqueal le decían al paciente ´te vas a levantar´, cosas así. No sabemos si bebieron algo, pero un ritual hicieron antes”, contó a ABC el doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud del IPS.

En medio de la confusión, se creyó en un primer momento que el paciente que fue extubado había sido uno de los trabajadores de la fábrica de embutidos Ochsi; tres siguen hospitalizados tras la fuga de amoníaco ocurrido recientemente en la planta de San Lorenzo. Posteriormente, la información fue aclarada por las autoridades del hospital, durante una conferencia de prensa.

“El paciente está en un estado crítico, sufrió un accidente de tránsito e ingresó al hospital el pasado 18 de febrero”, refirió Morínigo.

IPS: paciente fue internado por accidente de tránsito y está en grave estado

Según el informe médico que fue actualizado ayer, el diagnóstico del hombre, procedente de Coronel Oviedo, incluye: neumonía por broncoaspiración, trauma cráneo encefálico grave, trauma facial (fractura del arco cigomático y órbita izquierda, hemosinusitis de maxilar superior izquierdo), trauma cerrado de tórax (contusión pulmonar derecha), hipertensión arterial y cardiopatía hipertrófica.

El mismo informe indica que antes de extubar a Barreto, uno de los “atacantes” ingresó a la unidad de otro paciente, “manipula los aparatos biomédicos y lo golpea de forma traumática”. Finalmente, al percatarse de que no se trataba del padre, siguió buscando hasta encontrar a su familiar.

“Sin las medidas de bioseguridad correspondiente, retira de forma traumática todos los dispositivos conectados, que son de soporte vital, tubo orotraqueal, sonda orogástrica, intenta retirar catéter de vía venosa central y estira al paciente de su unidad”, dice el parte médico.

En IPS está desprotegidos por falta de guardias

El doctor Morínigo lamentó la situación, principalmente considerando que el seguro social no dispone de guardias de seguridad por la falta de presupuesto. “Vamos a destinar personal a la seguridad, alguien que se quede en frente de la terapia. Ahora mismo no hay otra forma; vamos a pedirle a la Policía Nacional un poco más de refuerzo”, dijo el médico.

El gerente de Salud afirmó que el personal de enfermería y médicos que estaban de guardia, reaccionaron lo más rápido pero prudente posible, ya que las cuatro personas que ingresaron a la terapia, lo hicieron de manera violenta. “Se les siguió, pero ante una situación en la que estaban así de agresivos y sin saber si tenían armas o no, nadie pudo reaccionar rápido”, indicó Morínigo.

Hijos de paciente en UTI, fueron arrestados

El comisario Adrián Hermosilla, subjefe de la Comisaría 12ª Metropolitana, señaló que a través del sistema 911 se reportó un altercado en la terapia intensiva del IPS, por lo que agentes que cumplen funciones en el lugar, se trasladaron hasta el sitio y arrestaron a cuatro personas: dos hombres y dos mujeres.

“Estamos en pleno procedimiento, viendo con el Ministerio Público qué se dispone sobre la situación jurídica. Estas personas, tienen apariencia de que están bajo los efectos de alguna sustancia, tienen problemas mentales o son fanáticos religiosos”, explicó el comisario.

Posteriormente, el Ministerio Público anunció la imputación de uno de los cuatro detenidos. Los cargos serían por supuesta tentativa de homicidio con dolo eventual.

En albergue, se niegan a recibir a otros familiares

Tras el arresto de sus hijos, el paciente internado en UTI quedó sin una persona responsable de sus necesidades, por lo que desde el área de servicio social del IPS, informaron a ABC que se está buscando contactar a su familia.

No obstante, familiares de pacientes internados en terapia intensiva y que se encuentran en el albergue del IPS, refieren que por temor será muy difícil para ellos convivir con cualquier otro miembro de la familia Barreto. Aseguraron que no recibirán en el lugar a ninguna persona relacionada a la citada familia, ya que el espacio no tiene guardias de seguridad y es manejado por los propios familiares, que se turnan para estar atentos a las necesidades que pueda tener cualquier paciente.

Cynthia Jara contó a ABC que todo inició la noche del domingo, alrededor de las 21:00. “Empezaron orando y tocaban a la Virgen que tenemos acá. A eso de las 02:00 ya se convirtieron completamente, hablaban en lenguas y hasta quemaron sus cosas. Atropellaron la terapia y uno de ellos, un hombre, hasta se quedó completamente desnudo. Nunca antes manifestaron un comportamiento así ni hablaron de ninguna religión”, explicó.