Ministro homofóbico: MEC garantiza la no discriminación

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, dijo ayer en un acto dentro de la escuela agrícola de Santa Rosa del Aguaray, que no quiere saber de ninguno con tendencia homosexual. Estas afirmaciones causaron muchas reacciones en la sociedad.

Consultamos su parecer a una de las autoridades del ente rector, que es el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). La vocera fue la viceministra de Educación, María Gloria Pereira, quien prefirió no opinar sobre las manifestaciones homofóbicas de otro que también está dentro del Poder Ejecutivo en el Gobierno del cartista Santiago Peña.

Señaló que el MEC garantiza la no discriminación y asegura el derecho constitucional a la educación a todos por igual. “Si alguien no ingresa a una casa de estudios no va a ser por una condición especial. Solo si la oferta académica está completa o no hay otra disponible, pero más de eso, no”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que más allá de las expresiones de las personas, el MEC ratifica que ofrece el servicio educativo. También está dentro de su rectoría, la educación técnica que se imparte en las escuelas agrícolas. No son muchas en el país, pero casi siempre están con cupo completo, manifestó.

Lea más: ¿Quién es Carlos Giménez, el ministro que amenaza con expulsar a homosexuales de escuelas agrícolas?

Los requisitos para ingresar a una escuela agrícola

- Que estudiantes estén interesados en la oferta educativa

- Que exista disponibilidad de vacancias

- Que el interesado/a tenga todas las materias del año anterior aprobadas

- Tener todas las documentaciones para inscribirse

Lea más: Piden destitución del ministro de Agricultura por homofobia y retórica discriminatoria