¿Quién es Carlos Giménez, el ministro que amenaza con expulsar a homosexuales de escuelas agrícolas?

Carlos Giménez, ministro de Agricultura y Ganadería de Santiago Peña, se encuentra actualmente en el medio de la polémica por sus declaraciones en un discurso de odio en el que amenazó con expulsar a estudiantes de escuelas agrícolas debido a sus tendencias sexuales.

Desde su asunción al cargo el pasado 15 de agosto, el funcionario ha recibido varias críticas por la forma en la que se estuvo manejando el ministerio.

En esta nota te contamos sus antecedentes, conocidos y publicados por los medios de comunicación.

Carlos Giménez: ministro por conveniencias políticas

El actual titular de la cartera encargada de velar por los intereses de la producción agropecuaria cumple en realidad una función de “enroque” político para habilitar que el cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna ocupe un lugar en el Senado.

Giménez, veterinario de profesión, fue elegido para ocupar una banca en la Cámara Alta y asumió el cargo hasta que finalmente en agosto de 2023 pidió permiso para garantizar el espacio en el Senado para el “heredero” del exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna.

Con sus declaraciones, Giménez se ve envuelto, a la vez, en medio de intrigas políticas sobre su posible destitución y retorno al Senado, con lo que el oficialismo procedería a la destitución de Hernán Rivas para garantizar así la permanencia de “Nano” y, al mismo tiempo, intentar “apaciguar” los ánimos tras la destitución de Kattya González.

En noviembre de 2023 fue salpicado por el escándalo de la firma de convenio del Ministerio de Agricultura con los inexistentes Estados Unidos de Kailasa. Cuando se desataron el escándalo y las burlas, pagó con su puesto el jefe de Gabinete de la institución, Arnaldo Chamorro, quien firmó el memorándum.

Ese mismo mes, Giménez fue protagonista de otra polémica, cuando dijo tener sus dudas acerca de la existencia del cambio climático, a contramano del discurso oficial de su jefe, Santiago Peña, quien en su discurso de asunción al cargo de presidente reconoció que es real.

Hace apenas unos días se ganó también el repudio del campesinado por haber criticado a los campesinos que se movilizaron en Asunción para denunciar el abandono del Estado. “Si tantos años estás siendo asistido y seguís en la misma, quiere decir que no sos sujeto agrario, no sabes producir, no entendés, o tenés un problema grave”, les dijo.

Denuncias que datan de cuando era gobernador de San Pedro

En el periodo anterior, Giménez -entonces del movimiento abdista Colorado Añetete- había ejercido el cargo de gobernador del departamento de San Pedro, cargo en el que en 2019 recibió la denuncia de varios concejales departamentales por supuesto enriquecimiento ilícito, obras fantasmas, fraudes en alquileres y entregas ficticias de medicamentos.

En aquella oportunidad, diez concejales habían planteado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos por un supuesto perjuicio de unos G. 1.600 millones para la gobernación.

Señalaron entonces que la denuncia fue presentada en Asunción y no en su departamento, por el temor a la influencia del entonces jefe departamental sobre los agentes de la zona.

En 2020 también fue denunciado por la agresión a un periodista y a un fotógrafo.

Antecedentes como intendente de Choré

Antes de su paso por la Gobernación, Giménez fue intendente del distrito de Choré. En 2016, su domicilio fue allanado por una comitiva fiscal tras una denuncia por supuestos disparos que habría efectuado contra el sacerdote Bernardo Cristaldo Mieres.

Publicaciones de la época dan cuenta de que la fiscala Carolina Barriocanal lo había imputado por coacción grave y transgresión a la Ley de Armas y solicitado medidas restrictivas.

En medio de la campaña electoral para las internas coloradas de 2017, el entonces intendente de Choré criticó a Santiago Peña por su postura con respecto al matrimonio igualitario y por su falta de militancia.

Denuncia por filiación

El actual ministro de Agricultura también fue denunciado en noviembre del año pasado por una colega veterinaria que aseguró que se negó a reconocer a una hija de 16 años de edad.

Publicaciones periodísticas aseguran que la mujer había tomado la decisión de judicializar el caso por el pedido de su hija de que finalmente su padre la reconozca.

Según las publicaciones periodísticas, la abogada de la denunciante aseguró que pedirían la prueba de ADN y el pago de la prestación alimentaria. Giménez respondió entonces que desconocía la existencia de la adolescente. “Demasiado fácil es decir después de 16 años. Fui intendente, gobernador y ahora que soy ministro se interesa. Es muy de mal gusto”, le dijo entonces a Extra.