Infona desarrolló herramienta que, según sostiene, es clave para seguir exportando a Europa

Paraguay ya cuenta con una herramienta digital innovadora, un portal disponible en internet desde esta mañana, que proporciona información detallada para los interesados, sobre los usos y coberturas de la tierra y su dinámica en relación a la producción agropecuaria, según informó la presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Ing. Cristina Goralewski, en el acto de lanzamiento.

La misma dijo que el nuevo portal será clave para poder demostrar a los mercados sobre el cumplimiento de las exigencias ambientales, por ejemplo en el marco del nuevo reglamento 1115 de la Unión Europea, que para seguir exportando a ese destino, que pide trazabilidad libre de deforestación a partir del 1 de enero de 2021 (se admitirá todo lo previo, hasta el 31 de diciembre de 2020).

El Infona habilitó hoy en su sitio web el “Portal de bosques y usos de la tierra”, que es de uso público y proporciona información geoespacial detallada de la superficie y distribución de la cobertura forestal y del estado de los recursos naturales, para el control del manejo sostenible de la producción de commodities, entre otros fines, según se informó en el acto de lanzamiento, que contó con la presencia del presidente Santiago Peña.

El 94,5% libre de deforestación desde 2004

Uno de los resultados claves de la nueva herramienta es que con la misma se demuestra que el 94,5% de la superficie de soja sembrada en la región Oriental del Paragay está libre de deforestación desde hace 20 años, es decir que casi la totalidad de la soja paraguaya es cosechada en parcelas que fueron habilitadas para la produccion agropecuaria desde antes de diciembre de 2004, según se puede comprobar con la información satelital histórica que dispone el Infona.

Así mismo, también demuestra que la superficie total de cobertura forestal del Paraguay, al cierre el 2022, es de un área de 17.727.756,6 hectáreas, lo que proporcionalmente representa al 44,3 % de la superficie del territorio nacional.

Durante la presentación, la presidenta del Infona destacó que con la nueva herramienta disponible en la red informática mundial, nuestro país ha dado un paso más en su propósito de brindar información forestal actualizada y fiable, que ayudará a promover el desarrollo sostenible de la producción agropecuaria e industrial.

Explicó que la plataforma es interactiva y fue desarrollada con tecnología de vanguardia y basada en datos geoespaciales, que entre otros objetivos, da valor agregado ambiental a los principales commodities producidos en el país.”Se trata de una herramienta poderosa, que integra datos geoespaciales de bosques nativos, cultivos agrícolas y plantaciones forestales, con los datos de cambio de uso de la tierra”, explicó Goralewski.

Imágenes satelitales

Detalló que los datos fueron generados y validados a través de imágenes satelitales provenientes de los satélites Landsat, Sentinel y Planet, proveídos por los programas espaciales de la NASA y el Sistema Copernicus de la Agencia Espacial Europea, entre otros.

Enfatizó que es “una herramienta única en la región, un hito, que permite el análisis de datos geoespaciales del territorio paraguayo sobre los bosques y otros usos, en tiempo real, las 24 horas del día, desde cualquier pantalla conectada a internet”.

La titular del Infona recordó que la historia del monitoreo forestal en Paraguay experimentó un cambio importante a partir del año 2011, cuando el ente inició el proceso de mapeo de la cobertura forestal, utilizando tecnología de sensores remotos. Dicho avance permitió la creación de los primeros mapas de cambio de uso de la tierra del país, enfatizó.

Admitió que anteriormente, debido a la falta de información cartográfica oficial, Paraguay dependía de fuentes externas, como organizaciones no gubernamentales, publicaciones científicas o bases de datos globales, que a menudo no estaban actualizadas o no cubrían todo el territorio nacional.

”Con la disponibilidad de información estandarizada, el Infona, ya en el 2020 ha pagado una deuda histórica, al concluir en ese año el ‘Reporte nacional de cobertura forestal y cambios de uso de la tierra’. Ese informe, que viene siendo actualizado anualmente, representa un hito importante al proporcionar información fiable sobre la extensión y la dinámica de los bosques en el país”, señaló.

Agregó que todos los esfuerzos desde el Infona, de las diferentes administraciones de Gobierno, marcaron el inicio de las actividades del “Sistema nacional de monitoreo forestal”, que busca proporcionar información periódica sobre el estado de la cobertura forestal en el país. Utilidades de la nueva herramienta.

Plataforma de acceso libre

Explicó que el portal es una plataforma interactiva de acceso libre, que ofrece diversas herramientas, entre ellas, dos paneles interactivos con información estadística de la cobertura forestal nacional y los cambios de uso de la tierra históricos y actuales, con informaciones por regiones, departamentos y distritos del país. Además, dijo que posee el “Visor de bosques y usos de la tierra”, donde se puede observar información geoespacial detallada de la distribución y el estado de nuestros recursos forestales.

Los interesados, al utilizarlo podrán evaluar áreas de interés y examinar capas de información específicas, lo que facilitará tomar decisiones en diversos niveles.

Así mismo, el portal permite definir áreas de interés mediante diversas opciones, como buscar nombres de lugares, dibujar en el mapa, cargar un shapefile (formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localización de los elementos geográficos) o introducir un trazado poligonal con pares de coordenadas y distancia, que servirá a los productores para demostrar a los mercados la trazabilidad libre de deforestación de su producción.

También explicó que los resultados del análisis pueden ser descargados como informes, los cuales muestran los usos de la tierra para la producción de commodities libres de deforestación.

Asimismo, dijo que el “Portal de bosques y usos de la tierra” se agrega al de “Inversión forestal, herramienta” que fue lanzado en noviembre del año pasado, para acceder a información sobre la gestión sostenible de plantaciones forestales, oportunidades de inversión, datos relevantes sobre logística y capacidad de almacenamiento de carbono.

Destacó que el nuevo portal fue posible con el apoyo y colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el proyecto Paraguay más Verde, la Fundación Gordon y Betty Moore, la plataforma Global Forest Watch y el World Resources Institute.