Niño en grave estado tras recibir patada de compañero en colegio de Asunción, según denuncian

Un adolescente de 12 años ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital La Costa debido a una lesión grave en la cabeza y una hemorragia, según indicaron la madre y el abogado de la familia, Venancio Valentín Domínguez.

“En horas de la mañana su hijo había sufrido una lesión, porque no es un accidente cuando se convierte en una lesión, por parte de un compañerito en un colegio muy conocido de Asunción y dice la madre que supuestamente fue lesionado a las 10 de la mañana y a las 11:30 recién le avisaron a los familiares, la criatura quedó desvanecida dentro del colegio”, explicó Domínguez.



Agregó que la víctima de la lesión tuvo un sangrado en la cabeza, por lo que fue sometido quirúrgicamente y quedó internado en terapia intensiva en el sanatorio La Costa en estado grave.

Denuncian Bullying en colegio

El abogado contó que compañeros del adolescente venían agrediéndolo de forma burlona, motivo por el que hacen la denuncia pertinente contra el colegio, ya que asegura que la institución es responsable de todos los alumnos desde que ingresan al colegio, quedando a cargo de los profesores, psicólogos, guardias y todas las autoridades educativas.

“Según la versión que le dieron a la madre, supuestamente recibió una patada por parte de un compañero de más edad, de 14 años, un adolescente ya prácticamente. En el muslo también, primero le echó en el piso, cayó en el piso, le propinó una patada en la cabeza que le causó una grave secuela, porque el sangrado en la cabeza es sumamente delicado”, detalló.

Indicó que con base al resultado de la intervención quirúrgica ampliarán la denuncia y, conforme a la gravedad, ante el Ministerio Público.

Madre quiere demandar al colegio

La madre afirmó que quiere demandar al colegio, debido a que demoraron demasiado tiempo en avisarle de la lesión que sufrió su hijo. “Ellos me avisaron muy tarde, eso pasó a las diez y ellos me avisaron a las 11:30, mi hijo convulsionó, perdió el conocimiento, una hora y media perdió el conocimiento y ellos me avisaron después recién”, indicó.

Agregó que tras buscar a su hijo del colegio, lo llevó al Instituto Privado del Niño, donde le dieron aviso de la gravedad de la lesión que sufrió el adolescente.

“Le traje al IPN y de ahí me dijeron que era muy grave, le traslade ya en ambulancia y ahora estamos en La Costa, va a entrar en cirugía y dicen que entre G. 200 a 250 millones va a costar la cirugía, y ahora nosotros estamos viendo para completar el 50% para que él entre a hacerse la cirugía, porque se le tiene que sacar toda esa sangre antes que se coagule”, dijo la madre en un audio facilitado y autorizado por el abogado Domínguez.