MEC inicia investigación en colegio tras presunto hecho de bullying que dejó a un niño en coma

Sonia Escauriza, directora general de Protección de la Niñez y Adolescencia del MEC, confirmó que tomó conocimiento a través de la prensa del caso del niño de 12 años que está en coma luego de recibir una patada en la cabeza en el colegio. Señaló que ya ordenó la remisión de todos los antecedentes y aún no se sabe si se activó o no el protocolo para casos de bullying. “Si se trató, no se trabajó como corresponde, por eso tenemos hoy este resultado”, lamentó.