Juan Villalba seguirá en prisión tras rechazo de su pedido de arresto domiciliario

El juez de Garantías Raúl Florentín ratificó la prisión preventiva del ex director de la PMT de Asunción Juan Villalba, procesado por presunta violencia familiar, en la Penitenciaría de Emboscada “Padre de la Vega”. A criterio del magistrado no se ha constatado la existencia de hechos nuevos que modifiquen la situación procesal del ex funcionario, cuya defensa solicitó el arresto domiciliario.

Florentín resalta en su resolución que, si bien la defensa ha adjuntado documentales que acrediten el arraigo del procesado en el territorio paraguayo, las mismas no resultan suficientes para desvirtuar los peligros de fuga y obstrucción de la investigación habida cuentas la naturaleza, la gravedad y la alta expectativa de pena del hecho punible imputado.

En ese sentido, el magistrado resaltó también que la medida cautelar de arresto domiciliario solicitada por la defensa de Villalba, ya fue concedida al procesado por intermedio del Auto Interlocutorio N° 1.202 del 21 de diciembre del 2023, pero la medida fue incumplida por el mismo y eso ocasionó su posterior revocamiento.

Con estos argumentos, el juez Raúl Florentín concluyó que la medida cautelar del arresto domiciliario resulta insuficiente para que el procesado pueda estar sujeto a las resultas del presente proceso, habida cuentas el comportamiento renuente demostrado por Juan Villalba para el acatamiento de la orden dispuesta por el juzgado de Garantías.

Víctima se allanó a pedido de Juan Villalba

La esposa de Juan Villalba, quien según la denuncia es una de las víctimas de violencia familiar, participó de la audiencia de revisión de medidas del procesado y expresó estar de acuerdo con el pedido de arresto domiciliario para su cónyuge, tal como ya lo había hecho en anteriores ocasiones desde que inició el presente proceso, el 7 de diciembre de 2023.

Al argumentar el pedido de arresto domiciliario los abogados Yamil Sinforiano Coluchi Báez y Blanca Lila Martínez Flores señalaron que en su declaración testimonial ante el Ministerio Público, la presunta víctima del hecho investigado ya había manifestado que no fue agredida por su esposo Juan Villalba. Esta versión fue confirmada por varios testigos, según los defensores.

Agregaron que no existe la posibilidad del peligro de fuga, considerando que Juan Villalba cuenta con arraigo suficiente y que esto se desprende de los inmuebles que fueron presentados en su oportunidad en la presente causa; que el procesado tiene un domicilio fijo, es decir, que cuenta con arraigo suficiente, además es padre de familia de varios hijos menores.

Asimismo señalaron que ya no se puede hablar de peligro de obstrucción de un acto concreto de investigación del Ministerio Público, teniendo en cuenta que a la fecha se han realizado innumerables testimoniales, extracción de datos de teléfonos celulares y otras diligencias que, según la defensa, el procesado no tiene la posibilidad de modificarlos considerando que a esta altura de la investigación no median en forma conjunta lo previsto en el artículo 242 del Código Procesal Penal.

Imputado por supuesta violencia familiar

Según la denuncia de una de las presuntas víctimas, el 5 de diciembre de 2023, Juan Villalba habría agredido físicamente a su esposa, con puños y patadas, provocandole cortes en la zona de la cabeza, en el domicilio en común.

Luego del incidente, Villalba subió a la mujer a su vehículo y la trasladó hasta la casa de su cuñada, quien le advirtió al exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción que lo denunciaría por esta situación.

Tras el hecho, Villalba habría escrito varios mensajes a su cuñada advirtiéndole de que no haga nada, de lo contrario lo iba a conocer. Luego de esto, la mujer fue a una escribanía donde realizó la transcripción de los mensajes para acompañar su denuncia.

De acuerdo a lo confirmado por la fiscala Fátima Villasboa, el procesado cuenta con una denuncia anterior, por el mismo tipo penal por el que fue imputado ahora, que data del año 2022.