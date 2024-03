Persisten quejas por falta de agua en San Bernardino

En San Bernardino los pobladores de diversos barrios pasan un verdadero infierno por la escasez del agua en estos días de intenso calor. En este caso los lugareños ya han manifestado el problema a las autoridades y aparte de no tener agua también hay cañerías rotas que no son reparadas por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Ronald Galeano, poblador del barrio Cristóbal Colón, indicó que hace ya más tres meses están aguantando el pésimo servicio del agua no solo en su barrio sino también en el Centro, Puerta del lago y otras comunidades.

Resaltó que pese a los reiterados reclamos que ya fueron presentados a la Essap, la institución no hace caso a los pedidos de ayuda.

Explicó que es terrible para las familias pasar por esta situación y que nadie les brinde una solución. Detalló que las cañerías de la zona están muy dañadas, lo que refleja el poco interés que tienen los responsables en arreglar el problema de lo usuarios.

“Encima de que no tenemos agua hay cañerías rotas que producen que haya una pérdida de agua, que además genera barro en el camino es un desastre”, cuestionó el denunciante.

Añadió que incluso ya preguntaron a la Essap por qué razón no abastece el agua, por qué no solucionan los inconvenientes y los encargados le dijeron que quizás sea porque no hay suficientes cuadrilleros que lleguen a las zonas afectadas.

Sobrefacturación de la Essap

A los numerosos problemas que afectan a la población de “SamBer” también se suma la sobrefacturación de la Essap que ya fue el reclamo de varios usuarios.

Ronald Galeano mencionó que este último mes le vino un monto irregular por una mala lentura de su factura.

“A mí me enchufaron G. 710.000 por una mala lectura y ando reclamando, pero ya me avisaron que nada no se va a hacer y todo el tiempo me están queriendo cobrar una cantidad que no está en mi medidor”, dijo.

“Me cambiaron ya mi medidor y a pesar de todo eso me quieren cobrar un monto que no me corresponde”, lamentó Galeano.

Para consultar sobre los inconvenientes llamamos al director de la Essap de San Bernardino, Carlos Colmán, pero no atendió nuestras llamadas. Estamos abiertos si desea referirse al caso.