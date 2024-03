Pediatras critican a diputados por sus argumentos para media sanción al proyecto “Hambre cero”

El Dr. Ernesto Weber, titular de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, expresó que las incógnitas en relación al proyecto de ley Hambre cero, las tienen desde que se presentó la propuesta. Lamentó los discursos de varios diputados y que muchos puntos que pidieron modificar no se tuvieron en cuenta pese a las audiencias públicas.

“Es cierto, oyeron nuestras posturas, pero al final no colocaron lo que sugerimos. Los parlamentarios expusieron argumentos que no son científicos, al decir que el almuerzo es más importante que el desayuno”, expresó en contacto con ABC AM 730. Agregó que los niños y niñas tienen que desayunar correctamente. Enfatizó que están en etapa de crecimiento.

Tiene esperanza que el Senado tenga mejor conciencia y como gremio van a insistir de que se incluya al Ministerio de Salud Pública en el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Llamar política de Estado a proyecto “Hambre cero” es “ampuloso y fuera de lugar”, dice senador Iramain

Duda en la calidad de auditorías del Gobierno a través del proyecto “Hambre cero”

En otro momento de la entrevista, puso en duda que los controles de la calidad de los alimentos que se entregarían a los estudiantes sean efectivos. “Las auditorías deberían caer de sorpresa en lugares lejanos, pero cómo el Gobierno va a tener esa capacidad”. Propuso que los padres sean los contralores junto con los docentes.

Destacó el trabajo del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) que verifica la calidad de los alimentos mediante la Guía Alimentaria del Paraguay, que tiene varios años de vigencia.

Lanzó la idea de incluir las recetas de masitas de maíz para que se esté presente la chía y que productores tengan donde vender sus productos.