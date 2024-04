Economía afirma que canceló deuda con proveedores de salud y garantiza fondos

La deuda con los proveedores de Salud fue cancelada, según afirmó Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía, quien contó que realizaron transferencias mensuales de entre US$ 11 y 12 millones luego de las reasignaciones presupuestarias que se realizaron desde agosto de 2023.

El Gobierno estimó una deuda de unos US$ 600 millones con proveedoras de salud y empresas constructoras, los principales sectores con compromisos pendientes y que afectaban al dinamismo de la economía, según expresó Fernández Valdovinos.

Lea más: Deuda Pública: organismos financieros desembolsaron US$ 21,1 millones

El anuncio se realizó al término de una reunión del Equipo Económico Nacional (EEN) con participación del presidente de la República, Santiago Peña. El ministro del MEF presentó indicadores que demuestran, según sus palabras, que “la economía está pasando por un buen momento y con un aumento en su dinamismo. Hay cero deuda con los proveedores, por eso tenemos que ver una caída en los precios de las licitaciones de medicamentos con el Ministerio de Salud Pública”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Deuda se pagó con otras deudas

Para el pago de estos compromisos, el Poder Ejecutivo recurrió a una Ley de Medidas Extraordinarias, para la emisión de bonos (deuda pública), aprobación de créditos y reasignaciones para saldar la deuda, según informaron desde el Gobierno.

Fue así que se emitieron bonos por G. 1,619 billones (US$ 220 millones) en el mercado local, se utilizaron US$ 60 millones de un crédito de libre disponibilidad del CAF (monto total de US$ 120 millones) y se realizaron reasignaciones dentro del Presupuesto del Estado de este año.

El ministro afirmó que el Estado cuenta con buena recaudación por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), además de la colocación de bonos soberanos programados en diciembre y enero, los pagos por royalties y otros por parte de las hidroeléctricas. Aseguró que con esto los fondos para las áreas prioritarias del Gobierno, como educación, salud, seguridad y programas sociales, están garantizados.

Mencionó que la deuda con las constructoras fue honrada en el mes de febrero.