Califican de atropello cartista la convocatoria a tratar “Hambre Cero”

Esperanza Martínez (FG) calificó a la convocatoria de mañana para tratar el proyecto de “Hambre cero” de un nuevo atropello cartista en el Senado

Denunció que la convocatoria, además de violar el acuerdo al que habían llegado en la mesa directiva para darle un tratamiento serio al proyecto, avasalla la exigencia reglamentaria de que el proyecto tenga dictamen.

Martínez cuestionó que con esta jugada el cartismo pretenda, a tambor batiente, desfondar programas de educación y salud cruciales.

Cartismo incumplió su palabra, denunció Martínez

La senadora recordó que hace apenas quince días “en mesa directiva, cuando estábamos todos los representantes de las bancadas, acordamos que el proyecto ‘Hambre cero’ iba a tener un debate decente, respetando a todos, con los dictámenes, convocando a las autoridades”.

“Resulta que ahora de nuevo ustedes no cumplen su palabra, porque esto no es lo que se acordó. Lo más grave en la ética de la política es no cumplir la palabra”, reclamó.

“(Tenemos) toda la predisposición para debatir y después podemos perder la votación, pero no nos dejen sin palabra, sin debate, sin discusión, sin participación ciudadana”, agregó.

Martínez agregó que este comportamiento, seguramente, servirá para “tapar la falta de votos de hoy, que mañana el escándalo sea “Hambre cero”, aseveró