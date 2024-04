Luana, Nathaly y Aylen: las tres adolescentes que elevaron su voz contra el abandono de la educación y se ganaron la admiración

La crisis educativa en Paraguay llegó a un punto de hartazgo ciudadano. Desde hace semanas, miles de estudiantes se manifiestan en las calles contra el proyecto de ley Hambre Cero, pero el Congreso hizo la vista gorda a los reclamos y aprobó la iniciativa pese a numerosos cuestionamientos. Desde San Pedro, Pedro Juan Caballero y Asunción, estudiantes mujeres hicieron escuchar su voz contra la corrupción.

Luana, una voz de los “colegios del fondo”

Desde la Colonia Andrés Barbero, de San Pedro de Ycuamandyyú, estudiantes del colegio que lleva el mismo nombre de la colonia, tomaron la institución para denunciar la corrupción imperante y manifestar su desacuerdo con el proyecto “Hambre Cero”.

Luana González (16) vive y estudia en Andrés Barbero. Como medida de protesta, la joven se encadenó en la institución contra la decadente situación educativa: su colegio necesita aulas y rubros docentes. Dos padres también le acompañaron en su medida de fuerza.

“Ya nos encadenamos porque es la única forma, de manera diplomática no hay respuesta. Dialogando no se consigue nada. Esta es la única forma, lastimosamente, en nuestro querido Paraguay. No tengo palabras para explicar cómo me siento. Tal vez podamos dar el ejemplo para otros estudiantes. Los ‘colegios del fondo’ también son olvidados por las autoridades”, expresó la estudiante.

Luana González expresó que no sabe qué va a estudiar en la universidad porque teme no poder terminar sus estudios secundarios. “En eso estoy y estamos luchando con mis compañeros”, dijo.

Detalló que la terrible situación educativa que sobrellevan no la debería afrontar ningún estudiante.

Nathaly y su valiente reclamo a la supervisora

Nathaly Kamily Valiente Ríos (15), del Colegio Cerro Corá de Pedro Juan Caballero, también levantó su voz contra la inaceptable situación en la que deben dar clases. “Tengo todas las ganas de seguir estudiando, pero en estas condiciones es imposible. Nosotros necesitamos respuestas favorables”, expresó a la supervisora educativa Floriana Casco.

Nathaly denunció que tienen que dar clases precariamente, sin salas de clases, sin sillas y con baños en ruinas. Lamentó que deben soportar el calor sin ventiladores y en medio de suciedad, pese al pago de G. 20.000 por alumno como “aporte voluntario” y una mensualidad de G. 10.000, recaudación de la Asociación Cooperadora Escolar, que es manejada por una persona allegada al director.

La estudiante encaró a las autoridades ante un hartazgo y fue grabada en video, que posteriormente se hizo viral en las redes sociales. En el video afirma que si los estudiantes no reciben respuesta a sus peticiones, se trasladarán a Asunción para denunciar las faltas.

Colegios de Asunción no están lejos del olvido

Por otro lado, Aylen Barreto (17), representante de la Federación de Estudiantes Secundarios (Fenaes), también fue el rostro representante de varios alumnos. Aylen es estudiante del emblemático Colegio Nacional de la Capital (CNC) y denunció que tienen clases en medio del peligro y precariedades. “Es muy preocupante el estado en que se encuentra nuestra institución”, lamentó.

Como líder estudiantil, la joven lidera las movilizaciones realizadas últimamente en contra de la iniciativa “Hambre Cero”, que fue aprobada en el Congreso. Cuestionó que el proyecto no establece claramente cómo se ejecutará el control del uso de los recursos, considerando el alto índice de corrupción en nuestro país.

Todas estas alumnas lamentan que las autoridades educativas y políticas no escuchen el clamor de los estudiantes para el mejoramiento educativo. Coinciden en que los políticos solo buscan su beneficio personal, sin importar el futuro de los jóvenes.