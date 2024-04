Video: así una estudiante de escuela de Pedro Juan Caballero increpó a la supervisora por pésimas condiciones para dar clases

“Siempre recurrimos al diálogo, pero fuimos ignorados”, expresó la adolescente durante la reunión solicitada por los padres para que las autoridades de la Coordinación Departamental de Educación y la Supervisión escuchen el clamor de los estudiantes. Agregó que están dispuestos a viajar a Asunción y llegar al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ya que se sienten ninguneados por las autoridades locales.

“Como alumna sé lo que es el día a día del colegio. Al igual que mis compañeros, tengo todas las ganas de seguir estudiando para salir adelante, sin embargo, es imposible seguir en estas condiciones”, expresó.

Explicó que varios grados no cuentan con salas de clases, ni con pupitres, y los que tienen aulas no cuentan con ventilación adecuada. “Necesitamos, por lo menos, ventiladores para poder soportar el calor intenso. Las salas están sucias, no hay agua, reclamamos y no nos hacen caso”, enfatizó.

Cuestionó a supervisora por defender al director

La estudiante cuestionó a la supervisora Floriana Casco si su función era resolver los problemas o solo se limitaría a defender al director, quien, conforme a la denuncia, es el que maneja la recaudación de la Asociación Cooperadora Escolar en connivencia con la presidenta, quien ocupa el cargo hace más de 10 años.

Los demás presentes pidieron que se haga una rendición de cuentas, ya que aseguran que todos los padres son obligados a realizar el aporte para la matriculación de sus hijos y, además, pagan una mensualidad debía ser destinada al pago por la limpieza de las aulas.

Sostienen también el director cobra por el alquiler de la cantina y no se sabe que se hace con el dinero.

Supervisora dijo “estar sorprendida”

Por su parte, la licenciada Floriana Casco, supervisora pedagógica, dijo estar sorprendida, ya que aseguró que siempre busca dialogar con los alumnos y que en ningún momento les hicieron llegar alguna queja. Explicó además que la reunión llevada a cabo fue en vista a que los padres no estuvieron de acuerdo con la rendición de cuenta de la Asociación Cooperadora Escolar y que eso ya escapa a su responsabilidad.

Sobre la falta de limpieza que denunciaron los estudiantes, dijo que el Ministerio no dispone de recursos para esas cuestiones y que son los padres quienes deben organizarse y buscar la forma de reunir los fondos necesarios para limpiar las aulas y los sanitarios.

Por otro lado, indicó que ningún estudiante está sin aula, ya que ella mandó a reubicarlos en salones que estaban es desuso, donde actualmente desarrollan las actividades. En cuanto a los mobiliarios, dijo que, si bien las sillas no son nuevas, todos los alumnos cuentan con pupitres.

Agregó que los directores tienen la obligación de verificar las condiciones de los ventiladores y acondicionadores de aire y que, en caso necesario, pueden incluir en la micro planificación para que se puedan resolver en la medida de la disponibilidad de recursos.