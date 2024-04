Subasta Costanera: Audiencia pública es obligatoria, dice concejal

El concejal Álvaro Grau (PPQ) comentó que de hacerse la venta de tierras municipales en la zona de la costanera, tras la aprobación de la ordenanza de actualización del Plan Regulador para la Franja Costera, se debe realizar vía subasta pública.

No obstante, el edil indicó que no está de acuerdo con la idea de venta. “No soy partidario de que se vendan las tierras de la costanera, no porque no quiera el desarrollo. Para mi visión de ciudad, lo ideal sería que se haga una asociación público-privada, donde la municipalidad entre como socia y la comuna ponga el capital de las tierras, y que el inversionista realice el desarrollo”, comentó.

Grau también dijo que los precios actuales no serían convenientes para la venta, porque aún no hay calles, ni servicios públicos como luz, agua, entre otros. “Vender ahora sería vender por nada”, indicó.

Arquitecto defiende proyecto de la Costanera

Por su parte, el arquitecto Javier Corvalán, quien elaboró vía consultoría la actualización del plan maestro de la Franja Costera, defendió el polémico proyecto y, dio detalles al respecto. De aprobarse su trabajo, se incluirá al Banco San Miguel y al Puerto de Asunción en la ordenanza.

Corvalán señaló que el plan contempla 1.200 hectáreas que están situadas desde el Puerto de Asunción hasta la Avenida Primer Presidente. De ellas, 800 hectáreas corresponden al banco San Miguel y la Bahía de Asunción. “Eso no se toca, son 800 hectáreas de reserva y lo que queda, que son 433 hectáreas, son las que se destinan para áreas urbanizables”, explicó.

El arquitecto manifestó que existe una estimación de entre 15 mil a 18 mil familias, afectadas por el tema de las inundaciones, que implican 52.500 personas. Agregó que la superficie de terreno que se está habilitando para área urbanizable, es suficiente para reubicar a estas personas en el mismo lugar donde tienen arraigo.