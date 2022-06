Municipalidad busca obtener US$ 20 millones en subasta de Costanera y destinarlos a “inversiones”

La Intendencia de la Municipalidad de Asunción, administrado por Óscar “Nenecho” Rodríguez, pretende que la Junta sancione una ordenanza para habilitar la subasta de inmuebles en la Costanera.

El jefe de Gabinete, Federico Mora, habló sobre dicha subasta e indicó que existe un proyecto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) “que prevé zonas para inversión social y para inversión privada”.

En ese sentido, indicó que en principio se pretende poner en venta unas 10 hectáreas que forman parte de la zona donde se estableció -en el proyecto- para inversión del capital privado.

“Cualquier interesado va a estar ahí. Grandes corporaciones o empresas van a estar interesadas. Hay zona de inversión social y hay inversión privada”, sostuvo.

¿En qué se destinaría lo recaudado?

En otro momento, indicó que la Comuna capitalina pretende recaudar entre US$ 17 millones y US$ 20 millones con la venta de las 10 hectáreas.

Detalló que el 50% de lo recaudado será destinado para inversión en obras, un 15% para trabajos sociales y 35% para cuestiones operativas.

Comentó que, en el marco de dichas inversiones, se prevé “doblar” la cantidad de camiones recolectores, destinar al proyecto de vallado en zona de la Costanera de Asunción, a la compra de maquinaria y a la construcción de desagüe pluvial.

Falta de recursos

Mora, por otra parte, se refirió a la situación de la ciudad, cuyas plazas y otros espacios públicos están en pésimo estado. Reconoció los problemas con que se suele topar el contribuyente en la Capital.

En ese sentido, afirmó que la situación de Asunción pasa por un problema de falta de presupuesto, por lo que indicó que iniciaron ya un proyecto de reestructuración. Incluso, cabe mencionar que desde la Comuna se mencionó que la subasta de inmuebles en Costanera se realiza para recaudar fondos.

“Lo vengo repitiendo: el Municipio no es viable presupuestaria y financieramente, pero no por Óscar (Nenecho) ni por (Mario) Ferreiro o (Arnaldo) Samaniego”, aseveró.

Igualmente, reclamó mayor apoyo del Gobierno central. “Una capital de una República sin recursos y que no haya interés porque tenga recursos no es viable. No hay capital en el mundo sin apoyo del Gobierno central, no hay capital del mundo que reciba cuatro veces su población diariamente y que no tenga ningún tipo de reconocimiento presupuestario”, subrayó.