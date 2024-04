Hambre Cero: ministro dice que niños volvieron a la escuela antes de su promulgación; “es un fenómeno extraordinario”

El ministro de Educación, Luis Ramírez, pintó maravillas esta mañana, sobre la ley de Hambre Cero. Aseguró que generó “fenómenos extraordinarios”, incluso antes de que la ley haya sido promulgada por el presidente de la República, Santiago Peña.

“Es sorprendente ver que incluso antes de que la ley haya sido promulgada, generó un movimiento fantástico. Los chicos están en la escuela, los chicos vuelven a la escuela por la expectativa de la comida”, aseguró el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), durante una entrevista, esta mañana, con Radio Nacional.

Agregó, en ese sentido, que Hambre Cero “ha logrado el objetivo de que los chicos vuelvan a la escuela, de retener a los que están”.

La normativa fue sancionada por la Cámara de Senadores el jueves y el viernes fue promulgada por Santiago Peña.

Según una investigación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el MEC, lanzada en junio del año pasado, 457.844 niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema escolar.

El ministro educativo no aclaró hoy si la merienda escolar será o no incluida en Hambre Cero, como reclaman los estudiantes para garantizar que, además de almuerzo, haya desayuno y merienda. “El plan habla de alimentación escolar, no habla de merienda ni de almuerzo”, dijo.