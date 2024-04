Ley Hambre Cero deja casi 200.000 alumnos sin desayuno y merienda escolar en Central, según presidente de Junta Departamental

Exactamente, 198.000 alumnos dejarán de recibir el almuerzo y la merienda escolar, por efecto directo del proyecto Hambre Cero, los cuales están distribuidos en las 670 instituciones educativas localizadas en los 19 distritos del departamento Central, según los datos proporcionados por el presidente de la Junta Departamental, Cristhian Bernal.

El pasado cuatro de abril, senadores cartistas y sus aliados aprobaron en la Cámara de Senadores el polémico proyecto de ley “Hambre cero”. Un día después, el Presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la cuestionada Ley.

Varios sectores critican que la propuesta se centre en el almuerzo escolar, eliminando el desayuno y la merienda, por lo que llamarla “hambre cero” sería una farsa, según afirman. También se ignoró el pedido de estudiantes de blindar el presupuesto para garantizar el programa “Arancel cero” en la educación superior.

Ley Hambre Cero no blinda fondos para Arancel Cero

Tras su aprobación, se excluyeron las garantías de los recursos del Arancel Cero en la Ley “Hambre Cero”, así como tampoco cambiaron la disposición que establece que los fondos de alimentación escolar de los departamentos de Central y Presidente Hayes se centralicen en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.

La Senadora colorada, Blanca Ovelar, explicó en ese momento que su oposición al proyecto, tal cual está redactado, parte de su experiencia en la materia. Remarcó que, por ejemplo, la cuestión de la eliminación del desayuno y la merienda no está en el proyecto, pero partió de la boca de dos ministros del ejecutivo en audiencias públicas, destacando la importancia de estas herramientas. Pidió que quede por escrito que no se eliminarán estos dos alimentos tan importantes para la nutrición de los chicos y que quede claro que el interés principal no es el negocio.