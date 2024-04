Mueren camioneros bolivianos que esperaban retirar diesel de Paraguay

La presencia de conductores bolivianos en Paraguay que llegan con sus camiones cisternas para proveerse de combustible no es algo nuevo en esta ciudad. Meses atrás, era común ver los grandes rodados sobre la avenida San Antonio, en espera de las cargas que les proveían emblemas locales.

Al menos hasta el año pasado, Petropar les proveyó combustible a firmas bolivianas. Hoy, el emblema que lo está haciendo es Puma Energy y los camiones se encuentran en espera de provisión en el estacionamiento Avispón, de esta ciudad, según la información brindada por los ciudadanos bolivianos, que conversaron ayer con ABC.

Hoy, el tema cobra relevancia tras la confirmación de la muerte de tres camioneros, que recibieron atención en el hospital de la vecina ciudad de Ñemby (dos en marzo y uno, el pasado fin de semana). Así lo confirmó la Dra. Marcela Encina, jefa de Urgencias del mencionado centro asistencial. Encina indicó que al parecer las personas sufrieron infartos y además, tenían enfermedades de base y otras condiciones médicas de consideración que no eran tratadas en ningún caso.

Los nombres de los fallecidos son: Boris Vega (48), Andrés Gareca (67) y César Jerez (56).

¿Qué hacen camioneros bolivianos en Paraguay?

Pero, ¿qué hacen estos ciudadanos bolivianos en Paraguay? ¿por qué firmas bolivianas se proveen de nuestro país, que no es productor de combustibles y ni siquiera tiene litoral? ABC hizo éstas y otras preguntas a la empresa Puma Energy, que a su vez encaminó posibles respuestas a través de una agencia de comunicación. Pero hasta el cierre de edición, no obtuvimos la versión oficial de la compañía.

No obstante, nuestro diario visitó el depósito Avispón, donde se observaron cientos de camiones. Según dijeron los conductores, son al menos 500, algunos aguardan hace tres semanas y otros inclusive más.

Sostienen que el combustible que vienen a retirar es de Bolivia, comprado al citado emblema privado que tiene sede en Paraguay y también Argentina. También hablaron de las condiciones insalubres en las que se encuentran y que no son tres, sino cinco las muertes de sus compañeros. Esos dos fallecimientos adicionales se habrían dado en el Chaco, dijeron, aunque ese dato no está confirmado por fuentes oficiales de Paraguay.

Estacionamiento no es para larga estadía, aclara empresa

La empresa “Avispón SRL”, arrendataria del estacionamiento donde están cientos de camiones procedentes de Bolivia, emitió un comunicado ayer en el que sostuvo que sus instalaciones están “acondicionadas únicamente para esperas de corta duración”.

“La compañía informa que los lamentables sucesos que resultaron en el fallecimiento de personas no ocurrieron dentro de sus instalaciones y están fuera de su competencia”, dice el reporte. Agrega que su servicio se limita a ofrecer estacionamiento por periodos breves y que la compañía no está involucrada en la programación de cargas. “Por este motivo no ofrece alojamiento, solo facilidades y servicios básicos”, se lee en la nota.

La compañía aseguró que mejoró su infraestructura para dar una estancia más cómoda a los conductores. También que hay control de quiénes ingresan al lugar.

Quejas de vecinos

Sin embargo, vecinos del predio de estacionamiento afirmaron que desde la presencia de los camiones en la zona hay mucha incomodidad, dada la ingesta constante de alcohol por parte de estas personas en horas de la noche y el absoluto descontrol por parte de las autoridades policiales.

Señalaron a ABC que ya se registraron varios altercados entre los propios choferes, como consecuencia de esta situación.