Arancel Cero: unos 1.000 estudiantes marchan en el centro de Asunción

Un grupo de estudiantes de distintas facultades de la UNA marcha este jueves en los alrededores del microcentro capitalino mientras se desarrolla una audiencia pública en el Congreso Nacional sobre el proyecto de ley que garantiza la ejecución de programas financiados por el Fonacide.

Según refirió una vocera de la marcha, Jazmín Rodríguez, son alrededor de 1.000 universitarios los que están acompañando esta manifestación que además de buscar la ejecución de los programas del Fonacide, también exigen una garantía real al programa Arancel Cero, que beneficia a miles de estudiantes a nivel país.

“Estamos escuchando a todos los sectores para buscar una solución real a todos los programas que fueron desfinanciados del Fonacide; hay compañeros que están dentro de la audiencia en defensa de nosotros y nuestras propuestas”, precisó.

Asimismo, detalló que una vez culminada la audiencia en el Congreso, los estudiantes volverán al campus de la UNA para una asamblea con intenciones de asumir una postura general como gremio estudiantil.

Fuerte crítica al Gobierno en la audiencia pública

Por otra parte, en la audiencia pública que se realiza en el Congreso, una joven representante de los estudiantes lanzó una fuerte crítica hacia el Gobierno y sostuvo que los universitarios no se van a rendir ni cansar en esta “lucha contra todos los proyectos que plantee este Gobierno que no quiere debatir ni dialogar”.

“Nosotros no estamos conformes solo con la reglamentación de la ley; sabemos que esa es la solución fácil que se busca y fue propuesta en Mburuvicha Róga. No nos conformamos con eso porque no es una garantía y nosotros estamos luchando también por los investigadores, los pacientes oncológicos, por los que necesitan trasplantes, por los becarios, por todos los estudiantes en general y que sepa eso el Gobierno”, declaró.

Entre sus críticas también dijo que el Gobierno “solamente quiere aceptar y promulgar los proyectos” e incluso sostuvo que los “tratan de estúpidos y analfabetos”.

“Encima nos tratan de estúpidos y nos tratan de analfabetos, ¿Cómo nos van a decir eso? si nosotros somos el presente y el futuro del país, somos los que venimos estudiando día a día. ¿Con qué cara nos vienen a decir eso legisladores que no tienen título? Por Dios, por eso estamos acá. Les recuerdo, compañeros y compañeras, que la lucha del Arancel Cero no fue algo de días de semanas, fue una lucha de meses y ahora nos toca volver a exigir, lastimosamente, que los legisladores de todos los partidos escuchen, aunque lastimosamente acá no están todos y no fueron invitados, ni siquiera el ministro de Economía está aquí presente y es una lástima porque acá estamos nosotros; pidieron tanto un diálogo con nosotros, hoy era el día para hablar y queremos saber dónde están”, concluyó la joven.

