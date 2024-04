Exigen garantías para todos los programas del Fonacide, no solo para Arancel Cero

Tras la promulgación de Hambre Cero, varios programas quedaron a la deriva por estar financiados con el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). La senadora Esperanza Martínez explicó que la protesta de los estudiantes universitarios se inició por el Arancel Cero, pero que hoy están pidiendo garantías a los demás programas que están en riesgo.

“El reclamo de los chicos es: ‘Queremos los seis programas’. Estamos hablando de salud, medicamentos oncológicos y apoyo al Incan (...) becas, trasplantes, investigaciones y el programa de Primera Infancia, el 100% de las maestras mochileras está financiado por contratos y ahora desaparece el programa. Entonces los chicos piden garantías para los seis programas”, detalló.

Señaló que los programas financiados por el Fonacide son:

Ley del Arancel Cero

Ley de Primera Infancia

Ley de apoyo al Incan para medicamentos oncológicos

Ley de trasplante “Anita”

Ley de Salud Mental

Becas para investigaciones

La senadora manifestó que por ello presentaron un proyecto de ley, para “blindar” esos programas que son esenciales para muchas personas.

Macroeconomía: “Buena noticia, pero la gente no siente”

Por otra parte, la senadora Martínez habló sobre las declaraciones del ministro de Economía y la senadora Yolanda Paredes, sobre el crecimiento macroeconómico. Manifestó que coincide con su colega parlamentaria con que la gente no se siente realmente beneficiada por las cifras que son difundidas por el Gobierno.

“No basta con que crezca la economía para que la gente esté bien. No hay medicamentos, no hay escuela, becas, caminos, electricidad ni comida. No es suficiente la macroeconomía”, enfatizó en ABC Cardinal hoy.

Señaló que el desafío del Gobierno es que se garantice el acceso a empleos de calidad y con seguro social. “Que (la gente) tenga salud, caminos, transporte y seguridad. Es lo mínimo que un ciudadano quiere tener y no tiene. Hay sectores muy privilegiados, ladrones a cinco manos, bandidos, ladrones impunes que les colocan a sus nepobabies y novias. Es una cosa escandalosa que nadie puede parar, entonces la indignación de la gente crece”, declaró.

Finalmente, recalcó que es una buena noticia que la macroeconomía paraguaya esté estable, pero si no se atienden esos asuntos mencionados antes, el ciudadano no se siente realmente beneficiado.

