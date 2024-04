Senadora Yolanda Paredes califica de desubicado a ministro de Economía

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, comparó el martes último a los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) con la gente que no comprende los efectos de la macroeconomía “en el bolsillo”. El Gobierno de Santiago Peña insiste en afirmar que el Arancel Cero está garantizado en la Ley Hambre Cero en las escuelas, pero los universitarios no confían en la nueva promesa del Ejecutivo.

En la sesión ordinaria de la Cámara Alta, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) respondió ayer las polémicas declaraciones de Fernández Valdovinos. “Hablan de estabilidad siendo que es un país donde no hay comida en la mesa, no hay trabajo”, cuestionó.

Agregó que “no hay plata” en los fondos de Tesoro y que no solo se perderá el Arancel Cero, porque también se derogaron leyes de proyectos de investigación, salud mental y trasplantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: estudiantes pidieron a ministro y viceministro de Educación que se retiren de la UNA

Seguidamente, Paredes calificó a Fernández Valdovinos de “desubicado” y cuestionó que intente tratar de “pelotudos” a los egresados y estudiantes de universidades públicas.

“Primero luego que gran parte de la población paraguaya no sabe cuánto vale un dólar porque no tiene ni un guaraní en su bolsillo, mal podía hablar de la cotización del dólar en una población que apenas tiene el sustento diario, G. 10.000 con suerte para sobrevivir”, expresó la senadora opositora.

Paredes señaló que en el Congreso son representantes de la población en general, no de quienes “viven en Santa Teresa o Carmelitas y sus finanzas se manejan en dólares”.

“Tanto hablan de estabilidad en un país donde no hay comida en la mesa, no hay comida en la mesa de los paraguayos. Un país donde no hay trabajo para los paraguayos. Señor ministro de Economía (Fernández Valdovinos), usted es un desubicado”, manifestó.

Lea más: “No hay acuerdo, esto continúa”, dicen estudiantes tras reunión con legisladores

Falta de respeto

Paredes defendió a los estudiantes de las universidades nacionales y cuestionó que existan tantas “de garaje” que cada año “sacan profesionales mediocres. Estamos lanzando médicos mediocres”.

“Los egresados de universidades públicas en Paraguay son los mejores preparados para enfrentar cualquier tipo de dificultad en Paraguay. Usted, ministro, le faltó el respeto a los alumnos y egresados de las universidades públicas, no tiene derecho a menospreciar el valor que tienen los estudiantes de universidades y colegios públicos”, agregó.