Funcionaria removida de su cargo en el Hospital Distrital de Itauguá denuncia persecución política

María Lourdes Saldívar fue durante cinco años administradora del Hospital Distrital de Itauguá. Hace unos meses le cambiaron de cargo y la colocaron como jefa de Planeamiento. Sin embargo, hace tres días el reciente nombrado como director, Dr. Alfredo Olmedo se reunió con ella para informarle que debía removerla del puesto y como propuesta le indicó que esté como asistente en el sector de Patrimonio. Considera lo que le hacen como una persecución.

Saldívar se comunicó con ABC Color para relatar que la remoción no corresponde, pues pierde el rango y ella cree que detrás de su cambio hay un trasfondo político. Aseguró que el director le dijo que le piden hacer modificaciones en diferentes parte del centro asistencial.

“Con esto se viola la La ley 1.626 donde se refiere bien en claro sobre la no degradación de un funcionario público, más porque ella tiene un título universitario de licenciada en Administración, con una calificación 5 en evaluaciones, y de golpe, después de un cargo me tiran en la nada dándome un lugar sin función alguna. Todo es por orden de la política y me están persiguiendo políticamente, por lo que recurrirá a un abogado”, lamentó.

Afirmó que Olmedo le informó de que la documentación para el cargo de jefa de Planeamiento tiene irregularidades y que no figura en el organigrama de la insititución, por lo que sería esa también una de las razones de su salida. Comentó que la Lic. Perla Amarilla ocupa el cargo de administradora y que estaba en Planeamiento anteriormente. El sindicato de este hospital ya está al tanto de su caso, destacó.

Mencionó que una concejala colorada está detrás del pedido de cambios

Saldivar explicó también que la concejala Florentina Zorrilla (ANR) está detrás de esos pedidos, según la denunciante es porque pretenden ubicar a personas allegadas al movimiento Honor Colorado. Agregó que Olmedo le señaló que por orden de concejales y políticos se pide su cabeza. “Tengo una orden de la edil conocida como `Ña Flore` que es una politica de la zona. Tengo que sacarte, ella no quiere que vos estés en mi equipo de trabajo”, le dijo el director, afirmó la removida.

“No pueden mudarme. Es imposible que yo me vaya lejos de mi casa en otro trabajo, ya violentaron mi privacidad, llevaron mi computadora, mis documentos importantes donde se demuestra que soy inocente de lo que me denunciaban por supuesta mala gestión. Me llevaron plata. Ahora estoy denunciando persecución porque me hacen la vida imposible. “Debe primar la capacidad no la política”, manifestó.

Citó el nombre de Emilia Cabrera, que es supuestamente prima del director y que la propone para jefa de Recursos Humanos.

Director niega que le ordenen cambios y que haya persecución política

ABC Color contactó con el director Olmedo quien aseguró que asumió hace 15 días y que tiene las prerrogativas de hacer cambios para tener en su equipo a personas de confianza. “Sobre Saldívar expresó que ella tiene un cargo que se buscó en el organigrama y que aparentemente no existe, por eso le avisé que voy a cambiarle de puesto. No hay persecución laboral ni política, yo no tengo padrino”.

Dijo además que la concejala no le dio ordenes para los cambios, y que si conversa con ella es porque está en el Consejo de Salud local. Supone que la afectada no quiere perder su bonificación por el cargo de jefa que tenía.

Con relación a que ingresaron a su oficina, va a revisar las cámaras de seguridad. Incluso le dio a elegir en qué puesto quería desempeñarse desde ahora. Resaltó que no existe nepotismo por solicitar que Cabrera sea la nueva jefa de Recursos Humanos. Olmedo negó que sea su familiar.

“Si me presionan voy a salir del cargo, pero nunca me pidieron que ponga gente”, concluyó el director.

Intentamos tener la versión de la concejala Zorrilla, pero no atendió nuestro llamado a su teléfono celular ni respondió mensajes al Whatsapp.