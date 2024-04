Suspensión sin goce de sueldo para juez de Paz de Gral. Díaz

En la sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de hoy, los ministros resolvieron por unanimidad suspender al juez de Paz de Gral. José Eduviges Díaz, Presidente Hayes, Pablo Luis Martínez Cardozo. El juez ahora suspendido está enjuiciado por obstaculizar un procedimiento policial y también por registrar reiteradas ausencias a su despacho.

Los ministros tomaron la determinación tras recibir la notificación de la decisión adoptada el 19 de diciembre del año pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que lo enjuició de oficio por reiteradas ausencias en su despacho y solicitó la suspensión del mismo.

El ministro César Garay Zuccolillo explicó que la decisión fue comunicada a la Corte recién el 10 de abril pasado, debido a que el enjuiciado presentó distintos recursos que fueron posteriormente estudiados y rechazados por el JEM.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: JEM enjuicia a juez por ausencias injustificadas a su despacho y por obstruir labor policial

Mayoría votó por la suspensión sin goce de sueldo para juez de paz

Por mayoría, estableció que la suspensión debe ser sin goce de sueldo. En ese sentido votaron los ministros César Garay, Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander, María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez, César Diesel y Luis María Benítez Riera.

El ministro Víctor Ríos Ojeda votó en disidencia, es decir, por la suspensión con goce de sueldo básico.

El reporte policial de la localidad chaqueña de Pozo Colorado, menciona que el Crio. Jorge Arbo, que el 24 de mayo de 2023 agentes policiales realizaron procedimientos de individualización de personas, en el interior del ómnibus en el que viajaba el juez Martínez Cardozo, quien objetó e impidió el control del transporte de pasajeros.

Lea más: Jurado enjuicia de oficio a juez de Paz imputado por prevaricato y asociación criminal

El juez de Paz requirió a la fuerza pública que le exhiba la orden de inspección, una vez que le fue presentada, criticó que no era legible, y entonces se le presentó la orden original. No conforme con ello, el juez dijo que no especificaba horario para el procedimiento policial y finalmente no firmó el acta labrada por los agentes y hasta se paró en la puerta del colectivo para impedir la inspección de policías.

Asimismo, en aquella sesión del JEM en la que se solicitó la suspensión de Martínez Cardozo, el ministro Garay dijo que el Consejo de Administración labró un acta en el que expone que el mismo no fue ubicado en su lugar de trabajo del 10 al 14 de julio de 2023.

Garay también indicó que el juez Cardozo Martínez presentó un certificado médico de reposo, pero el citado documento no reunía los requisitos exigidos para ser admitido como tal.