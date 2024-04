Excluidos de la carrera diplomática sobre contratación de hija de Esgaib: indignados pero no sorprendidos

La contratación de Magida Esgaib Zgaib (24), hija del diputado cartista Yamil Esgaib, sigue generando repercusiones. Más aún teniendo en cuenta las aptitudes académicas de la nueva “nepobaby” y las últimas declaraciones de su padre contra los estudiantes de la UNA que se manifiestan por su derecho a la educación.

Parte del grupo de personas que fueron afectadas por la anulación del proceso de ingreso a la carrera diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), por el que fueron excluidos irregularmente, pese a haber pasado por un largo y riguroso proceso de admisión, manifestaron a ABC su indignación ante esta situación.

“Es indignante”, dijo a ABC uno de los afectados, quien además agregó que no es el único caso que conocen de este tipo de contrataciones en la Cancillería, que obedecen a cuestiones políticas antes que a la capacidad de los contratados.

“Así se mueven ahí, no es nuevo para nosotros lo de la hija de Esgaib, es recomún. Mientras que a nosotros que probamos que somos estudiantes, que no tenemos ninguna injerencia política, que hacemos impecablemente los exámenes, nos quitaron nuestro derecho, hay ¨hijas de¨ que sí tienen el puesto con salarios altísimos y sin tener ningún mérito”, añadió.

Hija de Esgaib en MRE: desigualdad es frustrante, dicen estudiantes

Con respecto a la situación, los excluidos de la carrera diplomática señalaron que la realidad es frustrante. “Nosotros nos quedamos en la nada, tenemos compañeros que renunciaron a trabajos porque nosotros ya aseguramos este puesto”.

Aseguraron que varios de ellos todavía están desempleados, pese a haber cumplido con los requisitos para ocupar un puesto por sus méritos, tras haber hecho sacrificios demasiado importantes para poder conseguir la formación adecuada.

Tres de los diez afectados son los que todavía están peleando, contaron, debido a los costos que conlleva el proceso contencioso-administrativo al que se vieron obligados a recurrir para exigir el respeto de su derecho. Con respecto a los plazos para la definición del proceso, aseguran que es incierto ante la lentitud de nuestro sistema de justicia.

Con respecto al proceso que había sido anulado, señalan que se volvió a rendir el examen pero con claras irregularidades, que van desde un sorprendente mejoramiento de postulantes que en el primer examen tuvieron bajo desempeño, hasta un descenso abrupto de la exigencia de las pruebas.

“No hay esperanza para los estudiantes en este país”, señalan

Los afectados señalaron además su solidaridad con la lucha de los estudiantes de escuelas y universidades públicas con respecto a su derecho a una educación. “Para nosotros es frustrante ver todos los días toda la lucha y cómo en su cara el gobierno se burla de ellos”.

“No hay esperanza para los estudiantes en este país”, dijo uno de ellos ante el maltrato que sufren quienes más se sacrifican por su excelencia.

“Akãne y los tavy kaka”

El diputado Yamil Esgaib trató la semana pasada de akãne (inculto) y de tavy kaka (extremadamente ignorante) a los universitarios que se están manifestando en defensa del Arancel Cero y en repudio a la Ley Hambre Cero. “Con gente que no quiere ver, no quiere entender, es muy difícil debatir. Están los akãne y los tavy kaka que no quieren entender lo que dice la ley, que es bien clara”, dijo desacreditando las manifestaciones a nivel país de los universitarios. Declaró además que cada día que los estudiantes estén fuera de sus aulas, le cuesta plata al Estado. “¿Qué más ley lo que quieren? Dejen que los estudiantes vayan a estudiar, porque cada día sin clases le cuesta caro al Estado”, agregó.

