La hija bachiller del diputado Esgaib figura como funcionaria del MRE

La hija del diputado cartista Yamil Esgaib, de nombre Magida Esgaib Zgaig, ya está mejor como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), en la Embajada de la República de Paraguay ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

De acuerdo con la planilla del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la funcionaria de 24 años le cuesta al Estado paraguayo de forma mensual G. 21.861.000 y su ingreso se dio en febrero pasado. Por el momento no se actualizó la lista del mes de marzo.

En lo que respecta a la formación académica de la joven, en el propio portal del MEF figura como bachiller, tampoco hay rastros sobre su formación terciaria en el portal de Registro de Títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según las informaciones a las cuales accedimos, la hija del diputado estaría estudiando en una universidad de Londres, Inglaterra.

“Akãne y los tavy kaka”

Mientras su hija lleva una vida privilegiada, muy diferente a la realidad de muchos de los jóvenes de nuestros país, el parlamentario trató la semana pasada de akãne (inculto) y de tavy kaka (extremadamente ignorante) a los universitarios que se están manifestando en defensa del Arancel cero y en repudio a la ley Hambre cero.

“Con gente que no quiere ver, no quiere entender, es muy difícil debatir. Están los akãne y los tavy kaka que no quieren entender lo que dice la ley, que es bien clara”, dijo el diputado cartista Yamil Esgaib, desacreditando las manifestaciones a nivel país de los universitarios. Dijo además que cada día que los estudiantes estén fuera de sus aulas, le cuesta plata al Estado. “¿Qué más ley lo que quieren? Dejen que los estudiantes vayan a estudiar, porque cada día sin clases le cuesta caro al Estado”, agregó.

Su otra hija a Itaipú

Otra de las hijas de Esgaib que se cuelga del Estado es Navila Esgaib Ortega, comisionada a la Itaipú.

Fue el propio director paraguayo de la Itaipú, Justo Zacarías, quien el pasado 7 de noviembre presentó una nota en la Municipalidad de Asunción solicitando el comisionamiento de la funcionaria.

EE.UU. los dejó sin visa

El mismo parlamentario afirmó en su momento que parte de su familia quedó sin visa para ir a los Estados Unidos, debido a la interna dentro del Partido Colorado, entre su movimiento Honor Colorado y Fuerza Republicana.

“Mi familia, por culpa de esta intriga, está sin visa en los Estados Unidos. A mi hija, que es medalla de honor en Wichita, le cortaron la visa por ser Esgaib”, manifestó el diputado cartista en una entrevista con la 1080 AM.

En ese entonces también resaltó que su hermano y sobrinos están enfrentando la misma situación, sin poder ingresar al territorio norteamericano.

Los familiares de su líder, Horacio Manuel Cartes Jara, declarado significativamente corrupto por EE.UU., también quedaron sin visa.