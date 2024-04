Video: padres del CEPB ingresaron a la fuerza en facultad tomada por estudiantes de la Filosofía UNA

Algunos padres de estudiantes del CEPB desbloquearon los accesos e ingresaron a la sede del colegio, que alumnos universitarios de la Facultad de Filosofía habían tomado en protesta por el Arancel Cero y otros programas sociales que quedaron sin garantías de fondos con la eliminación del Fonacide mediante la Ley Hambre Cero.

“Lo que ocurrió hoy es el efecto de una solicitud de amparo, de la que yo no estaba en conocimiento, promovida por una madre de familia y un docente, son dos resoluciones. Cuando sale el documento, entonces los padres se mostraron impacientes porque esta es la tercera semana que estamos sin clases presenciales”, explicó Roberto Machuca, director de la institución.

Según los estudiantes que realizaron la toma de la facultad, estaban en proceso de conversación con la asociación de padres y el director del colegio para la aplicación de un plan; sin embargo, consideraron lo realizado hoy por algunos padres como un atropello.

Estudiantes realizarán asamblea

Roberto Machuca contó que los padres del CEPB seguían pagando el arancel establecido para el colegio; sin embargo, afirmó que no se puede justificar el comportamiento de los padres. Agregó que entienden que los jóvenes están en su derecho pleno de defender el derecho del Arancel Cero, aunque al mismo tiempo se les niega a los niños y jóvenes el derecho de estudiar en el lugar que les corresponde.

“Lo que se está buscando es aclarar algunos puntos. El reclamo se puede hacer de diferentes formas, en este caso, nosotros fuimos muy afectados porque son dos semanas sin clases presenciales, solamente eso fue la motivación de todos nosotros”, explicó.

Por su parte, los estudiantes sostienen que hoy realizarían una asamblea para decidir cómo continuarían con la medida de fuerza en la sede universitaria.

Estudiantes denuncian atropello

Hugo Villalba, uno de los estudiantes que realizan la movilización, contó que el amparo iba dirigido a él y a otra compañera y lamentó que los padres “atropellen” la sede, siendo que estaban buscando aplicar un plan para el regreso a clases.

“Nosotros vamos a seguir con medidas de fuerza, sean de alguna manera u otra. Tenemos hoy una asamblea general que se va a llevar a cabo, acá nomás la gente nos está queriendo echar, pero esta también es nuestra facultad, es también su colegio, es lo que ellos dicen”, explicó.

Agregó que el CEPB estaba abierto, se iba a llegar a una negociación; sin embargo, los padres llegaron con el recurso de amparo para él y otra compañera. “Hoy vinieron directamente a querer abrir los portones, se abrió por abajo, se abrió con una pinza, unas tenazas. Ahora están grabando todo el lugar para ver que supuestamente rompió el estudiantado, nosotros tenemos constancia de lo que hicimos nosotros, tenemos constancia total, grabado y filmado de absolutamente todo lo que hizo el estudiantado y no nos van a culpar por razones de más”, dijo.

Padres de estudiantes del colegio no dialogan con universitarios

Villalba dijo que se realizó una reunión con Roberto Machuca y con la presidenta de la Asociación de Padres, donde hablaron de un plan que se iba a accionar, pero luego el rectorado fue el que no exceptuó al CEPB de la suspensión de clases, e hizo el cese de actividades y que fue el propio CEPB, por cuenta propia, el que decidió mandar a virtualidad.

“Obviamente, como puede escuchar, no hay diálogo, no hay diálogo posible con los padres, ellos no están abiertos al diálogo ahora mismo. Ese proceso tuvo que existir, pero lastimosamente no se pudo realizar esa reunión. Si esto se llevaba por todos esos procesos, capaz esto no sucedía. Pero responsabilizar totalmente al estudiantado de Filosofía UNA es un error”, lamentó.