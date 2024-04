Arancel Cero: Estudiantes reclaman a las autoridades que no dan respuestas ante falta de garantías

Varios estudiantes universitarios reclaman respuestas a las autoridades sobre el porqué dejaron los fondos de los programas sociales financiados con el Fonacide sin garantías, al tramitar de manera rápida la Ley Hambre Cero.

Hasta el momento, los universitarios expresaron su descontento y aseguran que las autoridades no responden a sus interrogantes. En la reunión participan Lea Giménez, jefa de Gabinete; Federico Mora, viceministro de Educación Superior; Óscar Lovera, viceministro de Administración Financiera; entre otros, además de representantes de distintas universidades públicas del país.

Estudiantes acusan a autoridades presentes de hacerles perder el tiempo

Una estudiante de Odontología de la UNA cuestionó duramente a las autoridades presentes, principalmente por las expresiones que varios altos funcionarios del gobierno y referentes se refirieron y faltaron el respeto a los estudiantes.

“Qué ironía que a mi izquierda le tenga a una de las personas que dijo que los estudiantes de odontología no deben saber de saber el presupuesto. Como paraguayos, es nuestro derecho manejar el presupuesto, eso es algo categórico. Me parece, porque yo sé que el Presidente de la República está mirando, me parece presidente, que para la próxima hay que tener un poquitito de prudencia a la hora de elegir a las personas que van a asumir estos cargos tan importantes”, fustigó.

“Nosotros consideramos que el Poder Ejecutivo debe emitir unas disculpas públicas, por la prensa, a nivel nacional, que exigimos más ahora, que estuvimos recibiendo violencia por parte de militares, esa es una falta de respeto. ¿Nosotros en qué momento les agredimos? ¿En que momento les faltamos el respeto tratándoles de akãne?, jamás que yo sepa. Nosotros, los estudiantes, demostramos que podemos hacer una manifestación, movilización pacífica y organizada y pueden ponerse a mirar nuevamente como en todas las ciudades como se fueron dando cada una de las movilizaciones”, criticó.

“¿Tienen o no tienen la potestad de decidir hoy lo que nosotros les estamos pidiendo?, Entonces, ¿qué estamos haciendo acá perdiendo el tiempo de que queremos ley, que queremos mesa de trabajo, si ellos no tienen esa potestad?”, sentenció.

Universitarios reclaman a autoridades que no responden

Las autoridades insisten en que los fondos están blindados, pese a que está estipulado mediante un decreto, no así mediante una ley, como lo estaba con el Fonacide, lo cual fue señalado en reiteradas ocasiones por los estudiantes.

“Yo soy de Caazapá, está en rojo, migré de Caazapá para ir a estudiar en Itapúa, no saben ustedes el hambre que se pasa en los pueblitos, en las comunidades o en los barrios de Caazapá, porque con esta gráfica respondiste al compañero de la UNE que preguntó sobre la claridad del proyecto de blindaje del Arancel Cero”, dijo uno de los estudiantes.

“Lo que nosotros como estudiantes reclamamos, estos números se van manteniendo desde la caída de la dictadura de 1989, estos números son desde siempre, a nosotros lo que nos preocupó como estudiantes, el porqué del apresuramiento de la ley, sin un debido debate, sin un debido control”, agregó con respecto a las cifras planteadas por el equipo de Lea Giménez.

“Para nosotros las palabras y el decreto no son suficientes, necesitamos una ley que proteja nuestro arancel, que sea clara”, finalizó.

Critican apresuramiento del Gobierno con Ley Hambre Cero

“No hacía falta la explicación de la Ley Hambre Cero, porque ninguno de nosotros está en contra de la Ley Hambre Cero, conocemos la realidad de los niños, ninguno está en contra de ellos, solamente como dicen los compañeros, ¿por qué hubo ese apresuramiento?”, Dara Coronel, de la Universidad Nacional de Concepción.

“También tengo una pregunta para la ministra, ¿si el Fonacide es más inseguro que la fuente 10, para qué van a sacar de ese fondo para su proyecto estrella del Gobierno y no sacar de un fondo más seguro?, y ¿por qué crear todo este embrollo en vez de hacer algo más simple, crear un propio fondo para la Ley Hambre Cero?”, cuestionó.

Otra estudiante preguntó a las autoridades “¿por qué no hicieron un decreto reglamentario con ampliación del presupuesto de la alimentación escolar, en vez de hacer una ley que toma fondos de todas partes?”

“Si de aquí a cinco años tenemos otro gobierno, puede venir un presidente y dejar sin efecto el decreto reglamentario y también a lo que se refiere a la transferencia del 100% del dinero, está en el decreto, no está en la ley; estas cosas, para garantizar realmente debe estar planteado en una ley. Ver la viabilidad de tener una ley en donde se protejan los recursos de becas, investigaciones, ciencia, etc.”, agregó.

Cuestionaron apresurada aprobación y la falta total del debate

“¿Estaría el Poder Ejecutivo y el Gobierno del presidente Santiago Peña dispuesto a trabajar en una ley que asegure los fondos o un fondo para todos los proyectos que fueron desfinanciados, incluidos el Arancel Cero, que por más que ahora nos digan que está blindado, lo que abunda, no molesta?, dijo una de las estudiantes.

“¿Por qué hicieron esa diferencia después de la presión que ejercieron los intendentes para que a ellos le toquen el 20% de esa nueva repartición de la torta para que el Fonacide vaya a ellos? De por sí, la Ley Hambre Cero es un retroceso importantísimo para el desarrollo, y si lo dejamos tal cual como está ahora, ustedes garantizándonos nada más a través de un decretito, ¿qué va a pasar con nosotros cuando seamos mayores?”, agregó.

“Es muy complicado aceptar que hicieron mal las cosas, pero yo creo que estamos acá porque más o menos están pillando”, sentenció dirigiéndose a las autoridades presentes.

Estudiantes exigen respuestas

“Nosotros vinimos acá a dialogar y buscar respuestas. Queremos saber si es que es posible la creación de una ley, ya que nos sacaron la ley que blindaba el Arancel Cero, queremos una ley que lo vuelva a blindar”, dijo Dara Ocampos, del Instituto de Educación Superior.

“Ni aunque tengamos una ley, la ley nosotros estamos pidiendo en ese sentido, para poder agarrarnos nuevamente, porque nadie nos dice que con este gobierno nosotros no tengamos que salir a reclamar otra vez nuestros derechos, porque este gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno prepotente, que atropella todo, lo vimos, lo vivimos, es la confianza en este gobierno la que está rota”, refirió.

Por su parte, Sergio Medina -de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Caaguazú- dijo: “Ya nos trataron de ignorantes, y ahora no están respondiendo las preguntas que están haciendo los compañeros, se están yendo por las ramas. Nosotros no estamos en desacuerdo que los niños tengan un desayuno, almuerzo o merienda escolar, ya no debió haber discusión sobre eso en Paraguay en pleno siglo XXI”.

Hambre Cero: piden mesa con todos los sectores desfinanciados

María del Mar Fernández, presidenta del Centro de Estudiantes de la FADA, pidió una mesa de trabajo que restablezca las garantías y el blindaje a los fondos de los programas que quedaron desprotegidos con la Ley Hambre Cero.

“¿Por qué existe este espacio de estudiantes autoconvocados? Porque los representantes no representan. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, cuenta con su Centro de Estudiantes y está acompañando la toma desde el día número 1, estamos en el día número 16 de nuestra toma, tenemos compañeros cansados, y estos que están acá acompañando, son los que estuvieron en la toma y ayudan a levantar las barricadas, los que cocinaron, los que están bancando”, refirió.

“Existe una desconfianza en el contexto sociopolítico, son ocho meses de este gobierno y ya hubo como tres o cuatro atropellos a la ciudadanía, contra los jubilados, contra la democracia, ahora contra la educación superior, y con todos los programas desfinanciados, padres de adolescentes, pacientes oncológicos, esto, los estudiantes ahora mismo somos la punta de lanza para esta sociedad y este atropello muy peligroso”, criticó.

“Nosotros estamos pidiendo una mesa de trabajo con todos los gremios, no estamos pidiendo con los universitarios, no estamos pidiendo solamente con el CSU, estamos pidiendo con todos los gremios afectados y desfinanciados por al disolución del Fonacide. Queremos unas mesas de trabajo de los ciudadanos con todos los gremios afectados. Los universitarios históricamente fueron la punta de lanza de las conquistas del país”, finalizó.