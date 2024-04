Familiar de paciente oncológico denuncia que “esconden” medicamentos en IPS Ingavi

Esta mañana se dio una denuncia sobre la falta de medicamentos en el IPS Ingavi, específicamente leuprorelina acetato, y según la mujer que requería este medicamento para su padre que es paciente oncológico, primero le dijeron que estaba en falta y ante esto, le solicitaron que deje sus datos para que en ocho días se vuelvan a comunicar con ella.

“Mi papá tiene cáncer y fui para que me entreguen un medicamento que se tiene que aplicar cada tres meses; tiene un costo elevadísimo. Me dijeron que el medicamento está en faltante y dije que nosotros los contribuyentes mensualmente pagamos lo que corresponde y necesitamos el beneficio que debe provisionar el IPS”, relató.

Ante sus declaraciones sobre que comentaría el caso a la prensa y porque se quedó a “zapatear” en el lugar, seguidamente los funcionarios indicaron que se consiguió el medicamento -una unidad que se encontraba en urgencias- y ante esto no descartó que exista una aparente intención de “esconder” los medicamentos.

“¿Y si no me conseguían qué? ¿Se iba a morir nomás mi papá y no importa? Justo había uno en urgencias y su jefe se fue a conseguir una caja pero yo me pregunto y me indigna: ¿A cuánta gente le hacen esto que anotan su número y nunca le llaman?”, agregó en su relato en NPY.

Respuesta de IPS Ingavi

Sobre esta denuncia, el doctor Gustavo González, gerente de salud del IPS, detalló en comunicación con ABC Color que recibió reporte del director de Ingavi y este desmentía la versión sobre “esconder” medicamentos.

“En el procedimiento de verificación ‘interfarmacias’ se dio con dicho medicamento y se entregó a la paciente”, aseguró.

