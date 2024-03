IPS: destituyen a Carlos Morínigo por denunciar falta de medicamentos e insumos

Tras rumores de cambios en la Gerencia de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), finalmente se confirmó hoy que el Consejo de Administración, presidido por el doctor Jorge Brítez, destituyó al doctor Carlos Morínigo del cargo. La decisión se tomó en la sesión de esta mañana y el motivo serían las regulares denuncias realizadas por Morínigo, que en más de una ocasión afirmó que la previsional “está en crisis”.

Según Víctor Insfrán, consejero representante de los Trabajadores Aportantes, el doctor Morínigo realizó en varias ocasiones afirmaciones que no serían del todo ciertas, como que falta el 40% de los medicamentos del vademécum del IPS. “Se le nombró al doctor Gustavo Alberto González Maffiodo en reemplazo de Carlos Morínigo”, confirmó.

Al ser consultado por los motivos del cambio, el consejero respondió: “hubo informaciones que no coincidían con la realidad del instituto y que fueron manifestadas (por Morínigo). Habló de un 40% de faltante de medicamentos, pero no es exacta la realidad; y otras cosas también sobre las cuales no había coincidencia”.

Sobre González Maffiodo, dijo que “se le va a dar la oportunidad a este profesional para ver si se pueden encontrar los caminos y mejorar los sistemas de salud del IPS”.

IPS no tiene ni paracetamol, según Morínigo

El doctor Carlos Morínigo, quien ocupó la Gerencia de Salud durante siete meses, aseguró a ABC el domingo último, que actualmente la previsional no dispone de alrededor del 40% de medicamentos. Entre los faltantes se encuentran por ejemplo medicinas de alta rotación como diclofenac, dipirona, domperidona, aciclovir, ketorolac, paracetamol y otros.

“IPS es un barco hundido, un muerto que están intentando reanimar”, había dicho el doctor Morínigo en septiembre pasado. Posteriormente, denunció diversas irregularidades, como el caso de Lilian Angélica Troche García, funcionaria de la Unidad Sanitaria de San Antonio que presentó 73 reposos médicos durante el 2023, alegando incluso absceso de próstata y diarrea neonatal.

También denunció las esperas de hasta ocho meses en el servicio de Gastroenterología y Endoscopía donde, según un informe de fiscalización, incluso se estaban utilizando insumos vencidos en su esterilización.

Nuevo gerente de Salud, amigo de Brítez hace 50 años

Tras su nombramiento, el doctor González Maffiodo contó a ABC Cardinal que tiene una amistad de unos 50 años con el doctor Jorge Brítez. Refirió que tras ocupar la Gerencia de Salud, se pondrá al día en las necesidades del IPS.

“Con el presidente (Brítez) nos conocemos hace 50 años y me preguntó si tenía ganas de trabajar y le dije que sí. Me dijo que iba a ver la posibilidad de trabajar como gerente de Salud. Oficialmente yo no puedo decir nada de lo que ocurrió con el doctor Morínigo, pero me dieron las instrucciones, las correspondientes a la buena atención del asegurado, que dispongan de los medios auxiliares de diagnósticos, de medicamentos, y eso significa trámites, trámites y más trámites”, sostuvo.

Sobre la falta de medicamentos, el doctor González refirió que se pondrá al día con las carencias tras asumir el cargo que, estima, sería a partir de mañana. “Voy a verificar para ver en qué situación está (el IPS). A mis 67 años venir a ocultar cosas, no está dentro de mis ánimos. La idea es trasparentar todo lo que se pueda”, aseguró.