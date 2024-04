Enfermedades del pene: los problemas más frecuentes en el hombre

Culturalmente, los hombres no acostumbran a consultar con frecuencia con los urólogos, a no ser que presenten síntomas muy importantes. El Ministerio de Salud no cuenta con datos muy concretos sobre los números de consultas, pero van en aumento gracias a las campañas de “Noviembre Azul”, según mencionó el doctor Gustavo Codas, presidente de la Sociedad Paraguaya de Urología.

Hoy, en el Día Internacional del Pene, destacó que ese estigma se va rompiendo; habló sobre las enfermedades más comunes en los hombres y explicó cuándo es necesario consultar.

Contó que en Paraguay la mayoría de los hombres consultan por enfermedades de transmisión sexual. Mencionó que las más habituales son el virus del papiloma humano (VPH), herpes, sífilis, uretritis (conocida como gonorrea). También mencionó que hay bacterias que incluso pueden ser asintomáticas, como la clamidia o el micoplasma genital.

“Esas enfermedades se ven más en personas de entre 20 y 30 años, pero afectan a todas las edades”, señaló.

Sedentarismo y cómo influye en la disfunción eréctil

En ese sentido, el urólogo destacó la disfunción eréctil, la incapacidad de sostener hasta el final del acto sexual una erección. La también llamada impotencia aparece con más frecuencia en hombres desde los 50 años en adelante, pero también puede afectar a los jóvenes.

“Los problemas médicos como diabetes, hipertensión y colesterol elevado, todas esas enfermedades, más la edad, el sedentarismo y mala calidad de vida, afectan a la calidad de la erección del hombre”, puntualizó.

Así también, contó que existe una enfermedad llamada Peyronie. “Son curvaturas del pene, por daños como traumatismos, que hacen que el pene esté incurve y eso impide la penetración sexual. Afecta a una población de entre el 1 y 3% de los hombres”, detalló.

La persona tiene una expectativa muy elevada de la actividad sexual y cuando se va dando cuenta de que no es como se ve en las películas, se va frustrando Dr. Gustavo Codas, urólogo, sobre la disfunción eréctil

Disfunción eréctil en los hombres jóvenes

Generalmente, en la población joven la impotencia guarda relación con problemas psicógenos. “Por ejemplo, la persona tiene una expectativa muy elevada de la actividad sexual y cuando se va dando cuenta de que no es como se ve en las películas, se va frustrando, y esa frustración va llevando a una crisis de ansiedad y a la disfunción eréctil”, señaló el profesional.

En ese contexto, el profesional destacó que además de ir al urólogo para descartar enfermedades, mayormente se requiere de un soporte psicológico, es decir consulta con especialistas en el campo de la psicología sexual. “Pero también ayudamos con fármacos que facilitan las elecciones, para que puedan ir perdiendo ese miedo, porque cuando una persona tiene este problema es como que ya se prepara para el fracaso”, señaló.

Resaltó que el acompañamiento de especialistas psicólogos es sumamente necesario en estos casos.

Tenemos que poder palpar y tener idea de si aparecen cosas nuevas o malformaciones Dr. Gustavo Codas, urólogo.

¿Cuándo consultar con un urólogo?

Después de cumplir 50 años : a partir de esta edad, el hombre debe recurrir con un profesional para los controles de manera frecuente, sin importar la ausencia de síntomas.

También se deben tomar como señales de alarma los siguientes síntomas : problemas para la erección satisfactoria de manera reiterada, molestias urinarias, incontinencia urinaria (no poder contener la orina) y lesiones a nivel del pene o testículos.

El profesional resaltó que los hombres deben realizarse el autoexamen testicular con frecuencia. “Tenemos que poder palpar y tener idea de si aparecen cosas nuevas o malformaciones, que se pongan duras con los días. Eso es motivo de consulta”, destacó.

Finalmente, el profesional instó a los hombres a sacarse el estigma de la consulta con los urólogos. “Consulten, no se queden nada más por el médico general y los análisis habituales de sangre, hagan las preguntas, aclaren sus dudas, vayan para el examen físico y vean si necesitan estudios más adecuados o enfocados a ciertos problemas, como cultivos, ecografías o endoscopías”, declaró el doctor Codas.