Que EE.UU. investigue muerte de Pecci si Paraguay “no quiere o no puede”, dice abogado

A pocos días de cumplirse un aniversario más de la muerte de Marcelo Pecci, que ocurrió el 10 de mayo del 2022 en Colombia, el abogado de la familia en ese país, Francisco Bernate, hace un recuento del caso y arremete contra la Fiscalía de Paraguay.

A lo largo de dos años la Fiscalía de Colombia logró la captura y condena de varias personas, entre ellas cuatro sicarios condenados, cada uno, a 23 años de prisión, los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes confesaron ser los estructuradores del crimen.

También fue condenada a 42 años de prisión Margaret Chacón y sigue pendiente la condena definitiva de Francisco Luis Correa Galeano, quien contrató a los sicarios.

Además, hace un mes inició el proceso contra el conductor de la moto acuática, utilizada por los sicarios, en Venezuela.

El abogado asegura que la justicia de Colombia le dio un ejemplo al mundo, en menos de dos años, con resultados contundentes, especialmente en el esclarecimiento del crimen con la condena de los sicarios y quienes estructuraron el asesinato.

“El móvil es lo que falta aquí y claramente tiene que ver con el trabajo que Marcelo Daniel Pecci Albertini realizaba en Paraguay y en América Latina. Si Paraguay no quiere o no puede avanzar en el tema, que lo hagan los Estados Unidos, porque no puede quedar en una situación de incertidumbre”, sentenció.

Autor moral del asesinato de Marcelo Pecci

“En febrero de este año la Fiscalía colombiana entregó la posta a la Fiscalía paraguaya para que determinara quién sería el autor moral, pero pasan los días y los meses y no hay avances”, indicó.

También recordó que el fiscal General de Estado, Emiliano Rolón Fernández, en una conferencia de prensa manifestó que el caso era muy difícil y que ni siquiera “Mandrake” lo puede resolver.

Además, indicó que hace 15 días llegó a Colombia una delegación de la DEA, de Estados Unidos, para entrevistar a los condenados, pero no tiene información de que se haya obtenido alguna nueva información.

“Ahora queda determinar si Marcelo Pecci tenía alguna investigación del interés de Estados Unidos o si dinero de este crimen se movió por ese país y ojalá con esta sinergia entre la justicia colombiana y norteamericana podamos llegar al autor oral de este hecho”, manifestó el abogado a un canal de televisión de argentina.