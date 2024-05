Buscan consolidar el liderazgo de la carne paraguaya en Chile

“El evento tuvo como objetivo promocionar los productos cárnicos paraguayos en ese país, y contó con la participación de autoridades del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Rediex, además de representantes del sector privado e invitados especiales, principalmente importadores y comercializadores de la carne paraguaya en dicho destino. En la actividad participaron 170 personas y al final de las conferencias hubo degustación de la carne paraguaya.

El sitio oce.world.es informó que en 2022 Chile importó carne bovina por US$ 1,24 en miles de millones, convirtiéndose en el importador número 8 del rubro en el mundo. En el detalle ese año Chile importó carne bovina, principalmente de Paraguay, por US$ 660 millones; de Brasil, por US$ 298 millones; de Argentina, por US$ 172 millones; y Uruguay, por US$ 46,7 millones; y Estados Unidos , por US$ 31,4 millones.