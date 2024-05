Camarista y defensor adjunto, con puntos totales en concurso para Defensoría General

En su segundo día, en la denominada Etapa de Audiencias públicas, que concede hasta 20 puntos a los postulantes a la terna de defensor general, el camarista de Paraguarí Javier Dejesús Esquivel González y el defensor adjunto Paublino Escobar Garay, se llevaron la totalidad de puntos que asignaron los miembros del Consejo de la Magistratura. La magister Gisele Zuni Mousques de Filártiga tuvo un puntaje promedio total de 19,75, la excamarista Mirtha Beatriz González Bogado, 19,38 puntos y el magister Ivo Alejandro Caballero Sanabria, 19,13 puntos.

Lea más: Camarista obtuvo la totalidad de puntos en audiencia de terna para la Corte Suprema

Los ejes temáticos desarrollados en la audiencia públicos fueron sobre: “La visión actual que tiene sobre el Ministerio de la Defensa Pública”, y “Su propuesta o plan de acción en caso de acceder al cargo”.

Dr. Javier Dejesús Esquivel González (56 años)

El camarista en lo penal de Paraguarí expuso en la audiencia que el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) debe ser la llave de la justicia, sin distinción de sexo, raza o de otra condición. Agregó que esta institución tienen su carencia especialmente en cuanto a la violencia contra la mujer. Tan solo el año pasado se cerró con 44 casos de feminicidios, y faltan más defensores públicos, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También dijo que los hermanos de las 19 comunidades originarias, tienen 75% de carencias en acceso a servicios básicos.

Una materia pendiente es luchar para que la reinserción social de los condenados por delitos sea efectiva para evitar el alto índice de reincidencia de los condenados puesto en libertad.

Del balance anual de gestión del MDP en el 2023 se han realizado 248.320 asistencias jurídicas, y se atendieron a 321.612 beneficiados. “Ahora es el momento de pasar de la cantidad a la calidad de gestión”, enfatizó.

Se debe promover una reingeniería de los recursos humanos. Hay 100 cargos gerenciales, inclusive una dirección de eventos, los directores ganan entre 21 a 28 millones. No estoy en contra que el funcionario público gane bien, pero soy partidario que el defensor público que ejerza la mejor representación debe ser el mejor remunerado, precisó.

“Hay que potenciar y fortalecer las defensorías que tienen mayor asistencia a los usuarios. En Central se recibieron 94.000 casos que fueron atendidos Alto Paraná, Capital y Caaguazú, son las zonas de mayor carga, a las que se debe prestar mayo atención”, indicó..

Sobre el presupuesto dijo que de los G. 275.000 millones asignados para el 2024 para el MDP, se va a priorizar a los defensores públicos para que cuenten con equipos informáticos, mobiliarios, vamos a cortar los gastos superfluos, horas extras, indicó.

El postulante también se refirió a que el MDP debe contar con local propio. Vamos a hablar con actores políticos, y con quienes sean necesarios para proyectar un edificio en el barrio Sajonia, cerca del Palacio de Justicia, anunció.

Dr. Paublino Escobar Garay (52 años)

El defensor adjunto empezó relatando su experiencia por lo tribunales y como funcionario del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), durante 34 años.

Indicó que como primera medida en caso de ser designado defensor adjunto hará un corte administrativo, para determinar la administración; también dijo que seguidamente tendrá la tarea de levantar el ánimo, la moral de todos los defensores públicos y los funcionarios en general, alicaídos actualmente.

Sobre la desmoralización del funcionariado y defensores explicó que es por la falta de materiales para acceder al trabajo.

Con relación al corte administrativo, como la realización de inventario general de lo que existe y lo que no hay, para deslindar responsabilidades.

En el ámbito jurisdiccional se debe hacer la depuración de causas, indicó.

El adjunto asimismo dijo que trabajará en el derecho laboral y objetó que no se tengan mediadores para que se haga efectiva la justicia pronta y barata. La mediación es para alivianar la sobrecarga de casos en los tribunales, explicó.

“En el fuero de la niñez hay un grave problema. Voy a trabajar con el Ministerio de la Niñez, con la Dirección General de Cuidados Alternativos (DICUIDA) dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia). Solamente hay dos equipos de trabajo y por eso no se puede avanzar en la gestión, se debe trabajar 24/7, debe haber por lo menos un móvil para cada defensor de turno para acompañar diariamente”, explicó.

Desde el 2011 no hay reivindicación salarial en el MDP y es necesaria por el costo de vida, pero este tema no va a ser lo primordial en caso de ser defensor general, refirió en otro momento.

Pueblos originarios: se debe trabajar directamente con el INDI, es un tema antropológico y sociológico. “Buscaré mecanismos de solución de los hermanos paraguayos”, aseguró.

Lea más: Iniciarán las audiencias públicas para postulantes al cargo de defensor general

Magister Gisele Zuni Mousques de Filártiga (61 años)

La abogada ejerce la profesión desde hace 25 años. Cuestionó que no haya equilibrio entre el Ministerio Público , el Poder Judicial por el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) es muy débil.

No tenemos las herramientas, por eso solicitaré ampliar el presupuesto, a través de impuestos ya establecidos que sean destinados al MDP como el impuesto selectivo al consumo (ISC), entre otros, que podrían fácilmente ingresar unos 5 millones de dólares, significó.

Ahora tenemos G. 275.000 millones de presupuesto para el MDP, en contrapartida a los G. 700.000 millones del Ministerio Público, es un desnivel muy grande, refirió.

También habló de la necesidad de un nuevo adjunto para que controle la forma en que se están llevando los casos.

“Ampliar el presupuesto a través de la coparticipación tributaria, y luego a través de una ley de fortalecimiento y financiamiento del MDP, vamos a presentarlo y creemos que viendo la cantidad de vulnerables, de niños abusados, indígenas en las calles. Todos somos responsables pero no contamos con lo defensores públicos necesarios. Sin embargo, el MDP tiene la posibilidad de realizar convenios para llevar la educación al lugar que se requiera”, señaló.

La abogada asimismo se refirió como tarea pendiente a levantar el ánimo, la autoestima de los funcionarios del MDP. No tienen acceso tecnológico, no tienen internet. Estamos a tiempo para levantar la moral, porque esto empezó recién, hace 12 años, subrayó

Dra. Mirtha Beatriz González Bogado (61 años)

La excamarista empezó su exposición diciendo que la Dirección General de Cuidados Alternativos (DICUIDA) dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, le da facultades al defensor público para que pueda disponer de medidas de protección de los menores, con su equipo técnico.

Sin embargo, la postulante indicó que averiguó que el MDP no tiene equipo técnico, no dispone de chofer, de móvil, no tiene recursos. Como entonces se puede defender los derechos de niños y adolescentes si la defensoría Pública no tienen los mínimos recursos para hacer frente a ese flagelo.

En los juicios orales los defensores públicos no tienen recursos logísticos. El chofer al llegar a las 13.00 le dice que se tiene que ir a su casa, el defensor tiene que apelar al UBER o sus medios propios para terminar la audiencia. Se deben dotar de suficientes herramientas para atender los casos de las personas en estado de vulnerabilidad, reiteró.

También al postulante refirió que el MDP debe brindar una justicia mas humanizada, que solo se puede lograr con un mejor presupuesto.

Fortalecer los equipos multidisciplinarios para defender los derechos de niños y adolescentes para ejecutar políticas públicas, ante la orfandad que existe a este grupo vulnerable.

En el caso de niños de comunidades originarias, trabajaría de cerca con el INDI y otras organizaciones para el retorno a sus comunidades consuetudinarias.

Medidas de corto plazo: plan de acción, lo primero que haría será una auditoría de gestión, reorganizar las funciones de lo defensores públicos. La nueva ley de salud mental no tiene previsto la asistencia de parte de defensores públicos. Y no solamente afecta a adultos, sino a niños y adolescentes, explicó.

La mayor debilidad del MDP de lo que salta a la vista es la falta de apoyo logístico, hay que proveerle de tecnología, insumos.

Lea más: Se confirma eliminación de aplazados de concurso para MDP y "Ancho" pide revisión

Magister Ivo Alejandro Caballero Sanabria (39 años)

El abogado que ejerce la profesión desde hace 14 años empezó diciendo que en caso de ser defensor general garantizará la defensa en juicio de las personas que no tienen la posibilidad de costear el pago de buenos abogados. Indicó que el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) tiene autonomía funcional, normativa y autarquía presupuestaria de sus recursos para servir mejor a la sociedad.

Como plan de acción en caso de ser defensor general, dijo que tendrá en cuenta los números estadísticos. La cantidad de causas atendidas en el área de la niñez y penal va en aumento, al igual que los casos de adolescentes infractores que requieren del servicio. También se registran más casos de mujeres violentadas, y a la par se necesitan de más defensores públicos.

En caso de ser designado defensor general promoveré trabajos interinstitucionales, con el Ministerio del Interior, con el de Educación, la Policía Nacional y Fiscalía, para lograr objetivos comunes.

También habló de simplificar los procesos de atención, no se le puede decir a las personas que requieren del servicio que vuelva en 30 días, se debe tener en cuenta las necesidades particulares de cada usuario.

Propuso propongo cuatro acciones concretas sencillas: a) simplificación de protocolo para acceso a la justicia,b) mejoramiento de la comunicación con la sociedad (para acceder a los servicios, escuelas comisiones vecinales),c) fortalecimiento del servicio por medio del trato humano y digno (interna e externamente) y d) mejoramiento y desarrollo de las herramientas ya existentes (tecnología, actualización, trabajos con mayor ahínco, más involucrados con los usuarios, es posible).

“Voy a alentar permanentemente la capacitación profesional del defensor público para brindar servicio de calidad”, prometió.

Sobre el presupuesto de la institución para el año 2024 que es de G. 267.000 millones, dijo hay pocas sedes propias, se pagan alquileres que terminan sobrecargando los gastos de la institución.

“Es difícil conocer la solvencia económico para que el defensor público le pueda brindar o no asistencia.”, precisó.

Añadió;: “Me desempeñé en organizaciones sociales que trabajan por transparencia de ministerio de Justicia, en licitaciones, como órgano contralor dela sociedad civil, no ocupé función pública. trabajé en instituciones religiosas para reinserción social de personas”.

PUNTAJES DE LOS CONSEJEROS PARA LOS POSTULANTES (Hasta 20 puntos)

Magister Ivo Alejandro Caballero Sanabria

Eugenio Jiménez Rolón: 19 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 19 puntos

Edgar Idalino López: 19 puntos

Edgar Olmedo Silva: 19 puntos

Gerardo Bobadilla Frizzola: 19 puntos

Enrique Berni Britez: 19 puntos

Gustavo Benicio Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli Buongermini: 19 puntos

Puntaje promedio: 19,13 puntos

Dr. Paublino Escobar Garay

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 20 puntos

Edgar Idalino López: 20 puntos

Edgar Olmedo Silva: 20 puntos

Gerardo Bobadilla Frizzola: 20 puntos

Enrique Berni Britez: 20 puntos

Gustavo Benicio Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli Buongermini: 20 puntos

Puntaje promedio: 20 puntos

Dr. Javier Dejesús Esquivel González

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 20 puntos

Edgar Idalino López: 20 puntos

Edgar Olmedo Silva: 20 puntos

Gerardo Bobadilla Frizzola: 20 puntos

Enrique Berni Britez: 20 puntos

Gustavo Benicio Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli Buongermini: 20 puntos

Puntaje promedio: 20 puntos

Dra. Mirtha Beatriz González Bogado

Eugenio Jiménez Rolón: 19 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 20 puntos

Edgar Idalino López: 20 puntos

Edgar Olmedo Silva: 19 puntos

Gerardo Bobadilla Frizzola: 19 puntos

Enrique Berni Britez: 19 puntos

Gustavo Benicio Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli Buongermini: 19 puntos

Puntaje promedio: 19,38 puntos

Magister Gisele Zuni Mousques de Filártiga

Eugenio Jiménez Rolón: 19 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 20 puntos

Edgar Idalino López: 20 puntos (dejó su puntaje porque se retiró)

Edgar Olmedo Silva: 20 puntos

Gerardo Bobadilla Frizzola: 20 puntos

Enrique Berni Britez: 19 puntos

Gustavo Benicio Miranda: 20 puntos

César Ruffinelli Buongermini: 20 puntos

Puntaje promedio: 19,75 puntos

Miércoles 8 de mayo

El último día de audiencias públicas expondrán los candidatos:

1. Martín Patricio Muñoz Carman,

2. Silvio Ortíz Ferreira,

3. Rolando José Augusto Ozuna,

4. Fidencio Paredes Coronel,

5. Juan Bartolomé Ramírez Brizuela y

6. María Lorena Segovia Azúcas.