Camarista obtuvo puntos totales en la audiencia para terna de defensor general

El camarista Gustavo Abrahán Audre Canela obtuvo la calificación máxima de 20 puntos en la primera jornada de audiencias públicas que se extenderá hasta el miércoles 8 de mayo, que se viene desarrollando a partir de las 15:00. Las audiencias se hacen en la sede del Consejo de la Magistratura (CM), situada en Tacuary y Blas Garay.

Al postulante Auadre Canela le sigue la también camarista Sandra Teresita Bazán Silvero, con 19,75 puntos, luego se encuentra la fiscala Karina Liz Caballero Hellión, quien obtuvo 19,62 puntos, la viceministra de la Niñez y Adolescencia Diana Verónica Argüelllo Cañiza (19,50 puntos) y la relatora de la Corte Nancy María Diana Amarilla Guirland, con 18,75 puntos.

Dr. Gustavo Abrahán Auadre Canela

El camarista expuso en la audiencia pública que en caso de ser designado defensor general, allanará los obstáculos para que el Ministerio de la Defensa Pública tenga acceso a los medios de comunicación, porque esa es la tendencia. A través de la información se debe buscar la transparencia de gestión y el trato digno a las persona, que serán la base de su propuesta .

También hizo referencia a la defensa de las personas en juicio y el resguardo del debido proceso. Agregó que tiene experiencia en este campo por haber sido defensor público desde 1997 al 2001.

Su propuesta en caso de acceder al cargo, será la de facilitar el acceso a la justicia a los usuarios en base al liderazgo, a las directrices de trabajo coordinado, rescatando la apertura y especialización que son esenciales así como un protocolo de atención al usuario. La accesibilidad según las NN.UU. es la que garantiza la igualdad a la justicia para todas las personas.

Por otro lado, cuestionó que la cuestión administrativa insuma todo el tiempo del defensor general.

Audre Canela también se refirió al trato personal entre el defensor general y sus 400 defensores públicos, no deben ser solamente fríos informes respecto a la tramitación de los procesos judiciales. Se debe recuperar la horizontalidad, una cabeza inter pares, crear presupuestos de políticas públicas que se deben seguir.

Magister Sandra Teresita Bazán Silvero

La camarista en lo laboral se ubicó en el segundo lugar en la audiencia pública de este lunes.

Indicó que con el expediente electrónico se debe mejorar bastante el servicio a los usaruios. También se debe insistir con la capaciacion constante de los defensores públicos y se debe contar con los elementos de trabajo como computadoras para brindar esta asistencia en todo el terrirorio del país. Hizo mención asimismo a que la Defensoría Pública debe contar con sedes propias, inclusivas y adecuadas para la asistencia a la población más necesitada.

Todo sobrelleva en costos, la Ley 4423/2011 del Ministerio de la Defensa Pública, refiere que del Presupuesto General de Gastos de la Nación, el 89,9 % es para gastos personales, salarios, sueldos, el 8,5% corresponde a gastos no personales, como servicios básicos como alquileres, el 1,10 % del presupuesto es destinado a gastos e insumos, luego queda apenas 0,10% para inversión edilicia, esto hace que el MDP necesite de recursos originarios.

La camarista entonces expuso que las multas obtenidas en los litigios judiciales ingresen a las fuentes del Ministerio de la Defensa Pública, si bien es cierto la Corte ya ordenó que equitativamente se distribuyan también junto con la Defensoría Pública y el Ministerio Público.,según explicó.

Sin embargo, la camarista fue más allá e indicó que en caso de ser designada defensora general propondrá que las costas que se impongan por abandono de la defensa, ingresen como fuentes genuinas al Ministerio de la Defensa Pública.

Otra de las fuentes de ingreso genuino para generar recursos fue su propuesta de que las costas favorables que obtengan los defensores públicos ingresen a la Defensoría Pública.

Dra. Karina Liz Caballero Hellión

La agente del Ministerio Público expuso que los servicios más solicitados de la Defensoría Pública son del fuero de la Niñez y Adolescencia que tiene unos 22.300 casos en lo penal, otros 10.900 casos en lo que corresponde al último año son del fuero especializado, sobre la protección a la mujer contra todo tipo de violencia tiene 1.450 casos, el fuero civil 6.030 casos y en lo laboral 450 casos..

La postulante hizo referencia a que hay déficit de defensores públicos para atender una demanda que va creciendo constantemente.

En el ultimo año se registraron unos 3000 casos de abuso sexual en niños. Sin contar los maltratos, pornografía infantil y otros delitos contra la niñez, y la extrema sexualización que la infancia sufre. Los

Los 22.300 casos de la defensoría de la Niñez, requieren de un mejor lugar donde recibir a los niños con sus padres.

Caballero Hellión propuso fortalecer el área de la Niñez, con mayor estructura, recursos humanos, el área de mediación para resolver problemas que se llevan de forma innecesaria a litigio,. También dijo que lo defensores públicos requieren de un Protocolo de seguridad, sobre todo en área penal por el peligro que representan las visitas a las cárceles..

De igual manera, la candidata propuso lograr un mejor presupuesto para el Ministerio de la Defensa Pública, pero aunque no se obtenga mejoras, no debe ser excusa para no hacer lo que se deba hacer, siempre en el marco de la legalidad.

Dra. Diana Verónica Argüelllo Cañiza

La viceministra de Desarrollo Regional del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, prometió que en caso de acceder al cargo de defensora general, no dejará solo a ningún justiciable ni a funcionario de la defensa pública.

Insistió bastante en la igualdad y la transparencia porque los paraguayos deben saber en qué se gasta su dinero, indicó. Habló de un plan de estabilización para funcionarios, de trabajar con psicólogos, trabajadores sociales, con mediadores, porque cada área es importante,

En su exposición, Argüello Caiñza también recordó a los pueblos originarios y de modificar la carta organica del Ministerio de la defensa Pública para la defensa de las víctimas de delitos.

El área de la Niñez es sumamente vulnerable, cuando fue defensora público debíamos salir a la noche para asistir a los niños que nos necesitaba. Por eso es importante el liderazgo, se debe articular con los demás poderes del Estados, no debemos ser una burbuja en Asunción. El índice de pobreza es mayor en las áreas rurales y todo ello se debe combatir, indicó..

Apuntó que como conocedora del Ministerio de la Defensa Pública está en condiciones de señalar que una de las mayores debilidades de a institución es la falta de comunicación interna y gerenciamiento de los recursos.

“Estos déficits son el día a día de mis excolegas y eso se agudiza en zonas del interior. Organizar los recursos, el sistema de información que optimice el tiempo del defensor, y evitar las tareas que no son conducentes en la vida de justiciables, deben dejarse de lado porque se convierten en mera burocracia”,refirió.

Magister Nancy María Diana Amarilla Guirland

La relatora de la Corte, fue cuestionada porque leyó su exposición, lo que le restó varios puntos en su evaluación final.

La postulantes planteó la creación de unidades con acceso social, separadas de las que tienen funciones jurisdiccionales. “Se debe brindar una linea de apoyo y asistencia a los más vulnerables. De igual manera se deben buscan alianzas estratégicas institucionales, que tienen como misión la asistencia social2, refirió.

Propuso que se construya un puente sólido para remover obstáculos contra el acceso a la justicia. Servir con excelencia debe ser la misión del Ministerio de la Defensa Pública.

También propuso la creación de unidades especiaizadas en litigios ambientales, el acercamiento a miembros de pueblos originarios, la reinserción social y duradera de las personas privadas de libertad.

Dijo que bregará por los defensores públicos, presentará escritos de calidad en juicios y los socializará con sus asistidos.

De igual manera, indicó que se debe trabajar para formar defensores públicos competentes y que tengan un amplio sentido de pertenencia a la institución.

Refirió que se deben fortalecer habilidades en idioma guaraní, fomentar encuentros de defensores a nivel nacional para trasmitir buenas prácticas.

Otra idea que brindó Amarilla Guirland fue la creación de un banco de datos de jurisprudencias y un local propio en la capital.

Así también dijo que el Ministerio de la Defensa Pública debería trabajar de cerca con los políticos con la intención de lograr un mejor presupuesto.

PUNTUACIONES ASIGNADAS POR LOS CONSEJEROS A LOS POSTULANTES (hasta 20 puntos)

Magister Nancy María Diana Amarilla Guirland

Eugenio Jiménez Rolón: (leyó su exposición) 17 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 19 puntos

Edgar López Ruiz: 19 puntos

Edgar Olmedo Silva: 19 puntos

Gerardo Bobadilla Frizzola: 19 puntos

Enrique Berni Britez: 19 puntos

Gustavo Miranda Villamayor: 19 puntos

César Ruffinelli Buongermini: 19 puntos

Promedio total: 18,75 puntos

Dra. Diana Verónica Argüelllo Cañiza

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 20 puntos

Edgar López Ruiz: 20 puntos

Edgar Olmedo Silva: 19 puntos

Gerardo Bobadilla Frizzola: 19 puntos

Enrique Berni Britez: 19 puntos

Gustavo Miranda Villamayor: 20 puntos

César Ruffinelli Buongermini: 19 puntos

Promedio total: 19,50 puntos

Dr. Gustavo Abrahán Auadre Canela

Eugenio Jiménez Rolón: (está inhibido de este candidato)

Alicia Beatriz Pucheta: 20 puntos

Edgar López Ruiz: 20 puntos

Edgar Olmedo Silva: 20 puntos

Gerardo Bobadilla Frizzola: 20 puntos

Enrique Berni Britez: 20 puntos

Gustavo Miranda Villamayor: 20 puntos

César Ruffinelli Buongermini: 20 puntos

Promedio total: 20 puntos

Magister Sandra Teresita Bazán Silvero

Eugenio Jiménez Rolón: 18 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 20 puntos

Edgar Idalino López Ruiz: 20 puntos

Edgar Olmedo Silva: 20 puntos

Gerardo Bobadilla Frizzola: 20 puntos

Enrique Berni Britez: 20 puntos

Gustavo Miranda Villamayor: 20 puntos

César Ruffinelli Buongermini: 20 puntos

Promedio total: 19,75 puntos

Dra. Karina Liz Caballero Hellión

Eugenio Jiménez Rolón: 20 puntos

Alicia Beatriz Pucheta: 20 puntos

Edgar López Ruiz: 20 puntos

Edgar Olmedo Silva: 19 puntos

Gerardo Bobadilla Frizzola: 19 puntos

Enrique Berni Britez: 19 puntos

Gustavo Miranda Villamayor: 20 puntos

César Ruffinelli Buongermini: 20 puntos

Promedio total: 19,62 puntos

El martes 7 de mayo expondrán en la audiencia pública

En el segundo día de audiencias serán examinados:

1. Ivo Alejandro Caballero Sanabria,

2. Paublino Escobar Garay,

3. Javier Dejesús Esquivel González,

4. Mirtha Beatriz González Bogado y

5. Gisele Zuni Mousques de Filártica

Miércoles 8 de mayo

El último día expondrán los candidatos:

1. Martín Patricio Muñoz Carman,

2. Silvio Ortíz Ferreira,

3. Rolando José Augusto Ozuna,

4. Fidencio Paredes Coronel,

5. Juan Bartolomé Ramírez Brizuela y

6. María Lorena Segovia Azúcas.