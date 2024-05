Presidente de Junta niega faltantes, pero admite que Nenecho no respondió

César “Ceres” Escobar, presidente de la Junta Municipal de Asunción esgrimió respuestas contradictorias luego de la aprobación que hicieron a la rendición de cuentas del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, pese a las denuncias de un faltante de G. 502.000 millones en bonos que deberían estar en cuentas bancarias de la Municipalidad.

Escobar señaló que continuaba esperando “que respondan todas las preguntas para tomar una postura completa sobre el informe de las finanzas del municipio”.

Ante la consulta sobre el supuesto faltante, señaló que él no ve que falte dinero. “En el informe no se evidencia ningún faltante. Lo que podemos nosotros sostener es que, como Junta Municipal preguntamos y no tenemos respuesta, pero faltante no hay en el informe”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Presidente de la Junta teme “tergiversación” de sus palabras

Consultado sobre cuáles son las dudas que le plantearon a la intendencia, el presidente se puso en papel de víctima asegurando que prefería pasar los documentos por escrito ante la supuesta “tergiversación” que haría la prensa de sus palabras.

“Yo no quiero que una postura superficial ustedes quieran quitar una conclusión. Mi abstención habla por si sola. Yo quiero profundizar y cuando hablo de tiempo para estudiar, creo que está claro que no voy a poder responder en unos segundos. Después de un estudio puedo tener una postura y sin problemas dar una posición pública”, dijo.

En otro ataque de sincericidio, admitió desconocer dónde está el dinero que se denuncia como faltante.

“Nosotros lo que tenemos acceso es a un informe. Nosotros tenemos la obligación de presumir la veracidad del informe y en caso contrario, que si pude leer en el dictamen, uno espera que la Contraloría pueda acceder a profundizar ese análisis”, agregó.

“Si me abstengo es porque tengo dudas”, admitió

Pese a que el balance ya fue aprobado por sus colegas, Escobar admitió: “Si me abstengo es porque tengo dudas, porque quiero estudiar. Creo que tampoco encuentro elementos para rechazar y los elementos que me arrimaron no me dan la seguridad para aprobar”.

“Quiero esperar la respuesta, pero tenemos que presumir la veracidad del informe que nos acercaron. No parto de una presunción de corrupción o de culpabilidad ya por una baja ejecución. Pero si, la baja ejecución es visible”, señaló.

Dijo que espera que luego de la exposición de su posición pueda tener una conversación personal con el intendente y le de una respuesta oficial. Admitió además que eso ya no cambiaría “la consecuencia jurídica” de la aprobación del balance.