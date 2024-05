Concejales “blanquearían” a Nenecho, sin responder dónde están los G. 500 mil millones en bonos

ABC Color ha denunciado una diferencia de G. 502.177 millones entre lo que se espera esté en concepto de bonos en las cuentas bancarias de la Municipalidad de Asunción y, lo que realmente figura que hay, según el balance 2023. Hasta ayer, las autoridades municipales se han negado a explicar dónde está el dinero.

Los documentos forman parte de la Rendición de Cuentas 2023 del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista) que debe ser aprobada por el legislativo municipal. La Junta asuncena tiene dos dictámenes en el punto 9 del orden de día de la sesión ordinaria de hoy, que aprueban y rechazan la rendición, respectivamente.

Concejales no quieren hablar y aprobarían hoy rendición de Nenecho

Ninguno de los concejales colorados dio declaraciones a ABC, pese a que además de contactarlos por mensajes y llamadas, incluso hicimos el pedido oficial a través del departamento de prensa para conversar con César “Ceres” Escobar, presidente de la Junta o, Luis Bello (ANR), presidente de la Comisión de Hacienda.

Tampoco la bancada liberal dio una respuesta sobre cuál será su voto. Esta bancada tiene actualmente un pacto político con el intendente, que le da a este una mayoría en la Junta, por lo que se espera que nuevamente voten a su favor, para blindarlo.

Según nuestras fuentes, concejales colorados se reunieron ayer con el intendente, para decidir cómo “zafar” del problema, pues los afectaría a todos políticamente. Se espera que algunos colorados se abstengan de votar, intentando deslindarse de la responsabilidad. Hasta ayer ninguno habría decidido oponerse.

El concejal Álvaro Grau (PPQ), quien presentó el dictamen por la oposición, criticó que Nenecho no respondió a varias notas de pedido de información que hicieron sobre bonos, por lo que no se puede aprobar su rendición así.

Bonos: opositores presentan hoy pedido a la Contraloría

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) y los concejales de su partido en Asunción, Paulina Serrano, Álvaro Grau y Pablo Callizo, anunciaron que presentarán hoy, a las 7:45 ante la Contraloría General de la República (CGR) un pedido de fiscalización a la comuna capitalina referente a su situación financiera.

¿Por qué faltarían G. 500 mil millones en bonos?

Como se puede ver en los ingresos de la Municipalidad de Asunción en la rendición 2023, esta tenía un saldo de bonos en caja de G. 569.871 millones y, una nueva emisión de G. 195.000 millones. En total, se tenía G. 764.871 millones para ejecutar en obras para la ciudad.

No obstante, según los gastos consolidados, solo se llevaron a cabo construcciones por G. 66.208 millones y, pago de deudas por G. 1.182 millones. Asimismo, se usaron los G. 195.000 millones para reestructuración de la deuda. En total, Rodríguez usó de los bonos G. 262.391 millones, según el documento oficial.

Si se resta del monto disponible en bonos de G. 764.871 millones lo que se usó, que fueron G. 262.391 millones, entonces debería haber un saldo de los bonos de G. 502.480 millones.

No obstante, este monto no condice con lo que se puede ver en las 13 cuentas bancarias de la Municipalidad de Asunción que figuran en el balance general 2023. En ellas solo hay G. 504 millones, y no hay una diferencia de G. 502.177 millones.

Bloque opositor parlamentario denunció y pidió informe sobre los bonos

Parlamentarios de la oposición dieron ayer una conferencia de prensa en donde apuntaron a irregularidades en el balance general del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Anunciaron pedidos de informe al mismo y no descartaron una denuncia por lesión de confianza o daño patrimonial con los datos obtenidos.

El senador Eduardo Nakayama (excandidato a la intendencia asuncena) concordó con que en el balance general de la comuna 2023, habría un desfasaje de unos G. 500.000 millones que corresponde a bonos emitidos en los últimos años, así como se ha publicado en nuestro diario el día de ayer.

La diputada Johanna Ortega (País Solidario) dijo que elaboró una nota que debe ser ingresada en la sesión ordinaria de hoy de Diputados, en donde le da 15 días al intendente para responder un pedido de informe.

Este solicita remitir extractos de todas las cuentas bancarias con saldos de bonos emitidos G6, G7, G8 y saldos de bonos anteriores, con certificación bancaria. También remitir información detallada de todos los llamados a licitación vinculados a los proyectos de inversión referidos a la emisión de los bonos G6, G7 y G8 y otros anteriores, con todos los documentos respaldatorios pertinentes, entre otros detalles.

Bonos: Celeste Amarilla apuntó a lavado de dinero

“Podemos sospechar incluso de lavado de dinero. Acá estamos hablando de US$ 70 millones y no sabemos siquiera de quiénes son los tenedores de dinero. Ellos tendrían que pasar al menos una lista de quiénes son. Una cosa son los bancos y otra cosa son quienes compraron esos bonos (...) Mínimamente tenemos el derecho a sospechar que hay algo de corrupción detrás”, dijo la senadora Celeste Amarilla (PLRA), durante la conferencia.

A su vez, hizo un llamado a los concejales liberales que deben votar hoy para aprobar o no la rendición municipal 2023. “Quiero hacer un llamado a los concejales liberales en el sentido de que no aprueben el balance. Asunción ya sufrió demasiado. Y los concejales no siempre están a la altura de este tipo de situaciones. Le pido a los colegas Humberto Blasco, Augusto Wagner, Fiorella Forestieri, Félix Ayala, Ramón Ortiz, que se abstengan de votar o que voten en contra”, pidió. Indicó que los ediles liberales son conocidos por amigarse con el intendente.

Finalmente, Ortega recordó que el Congreso Nacional tiene la capacidad de intervenir la Municipalidad de Asunción.

“Quiero que me denuncien”, desafió Rodríguez

El intendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez y su gabinete se ha negado a responder a ABC. Solamente su director de administración, Edwin López, atendió el teléfono el lunes pasado y pidió tiempo para responder, pero luego ya no contestó. El intendente se negó a hablar hasta el cierra de edición de ayer.

Sin embargo, Rodríguez habló con radio Ñandutí, pero no respondió dónde están los G. 500.000 millones de las emisiones de bonos. El mismo se dedicó a hablar extensamente -pero evadiendo el tema- de las obras de años anteriores y trabajos hechos, que nada tenían que ver con la pregunta sobre por qué el dinero no figura en las cuentas bancarias del balance.

Nenecho refirió que los parlamentarios de la oposición que han denunciado públicamente un faltante, “tienen la calculadora de la maldad y la mentira”. “Yo quiero que me denuncien, les voy a querellar a todos”, dijo y refirió que los mismos estarían diciendo “cualquier disparate”.

En otro momento, el intendente de Asunción aseguró: “Tenemos que hacer malabarismos con lo poco que tenemos”. “No maquillamos absolutamente nada”, en relación a su rendición enviada a la Junta Municipal. Aseguró que “la municipalidad no está en quiebra” y que están al día con todos los proveedores.

A otro medio de comunicación aseguró que la denuncia sobre faltante de bonos “es una campaña política” contra él.